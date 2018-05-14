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Україна може потрапити до
чорного списку офшорів - Мінфін

Україна може потрапити до чорного списку офшорів - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:12

Україна може потрапити до чорного списку офшорів - Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну.

Дивися повний текст Україна може потрапити до чорного списку офшорів - Мінфін.
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