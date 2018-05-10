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Полторак розповів, як контролюватиме будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 21:32
Пропонуємо до обговорення:
Міністр оборони Степан Полторак вирішив створити дві мобільні групи з метою перевірки проведення торгів за процедурою закупівель послуг з будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників Збройних сил. Про це глава міністерства повідомив в Facebook.
Дивися повний текст Полторак розповів, як контролюватиме будівництво гуртожитків для контрактників
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Додано: Вів 15 тра, 2018 21:32
А этот боров не хочет расказать как уже проконтролировал вместе с залупоглазым бурюковым строительство на полигоне широкий лан и что из этого вышло?
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