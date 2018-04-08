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Суд дозволив Рожковій
повернутися до роботи в Нацбанку

Суд дозволив Рожковій повернутися до роботи в Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:02

Суд дозволив Рожковій повернутися до роботи в Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
Апеляційний суд Києва скасував рішення Дарницького районного суду столиці, що забороняє заступнику глави Національного банку України Катерині Рожковій брати участь у роботі і засіданнях правління НБУ.

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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:02

похоже провалилась атака проплаченных Кремлем шестерок на бабу, которая уже 3й год искуссно доит дочки путинских кубышек
redmax11
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