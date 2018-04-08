|
|
|
Суд дозволив Рожковій повернутися до роботи в Нацбанку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:02
Пропонуємо до обговорення:
Апеляційний суд Києва скасував рішення Дарницького районного суду столиці, що забороняє заступнику глави Національного банку України Катерині Рожковій брати участь у роботі і засіданнях правління НБУ.
Дивися повний текст Суд дозволив Рожковій повернутися до роботи в Нацбанку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81936
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:02
похоже провалилась атака проплаченных Кремлем шестерок на бабу, которая уже 3й год искуссно доит дочки путинских кубышек
-
redmax11
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 07:08
Та Вы шо. А как же ейный муж-банкир из мАцквы? Не не слыхали?
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 915
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 518 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|984
|
|
|1
|112
|
|
|1
|172
|
|