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Капвей - заморожена альтернатива
метро в Україні (відео)

Капвей - заморожена альтернатива метро в Україні (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:24

Капвей - заморожена альтернатива метро в Україні (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Ось уже майже кілька років монорейковий Капвей стоїть без діла на території, що охороняється.

Дивися повний текст Капвей - заморожена альтернатива метро в Україні (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:24

монорельс всегда и везде был дороже поезда и уж тем более трамвая. Поскольку требования к рельсу больше а остальное не отличается.
с какого перепуга он вдруг стал дешевле?
arheops
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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