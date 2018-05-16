Ось уже майже кілька років монорейковий Капвей стоїть без діла на території, що охороняється.
Дивися повний текст Капвей - заморожена альтернатива метро в Україні (відео).
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Додано: Вів 15 тра, 2018 23:24
Капвей - заморожена альтернатива метро в Україні (відео)
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Дивися повний текст Капвей - заморожена альтернатива метро в Україні (відео).
Додано: Вів 15 тра, 2018 23:24
монорельс всегда и везде был дороже поезда и уж тем более трамвая. Поскольку требования к рельсу больше а остальное не отличается.
с какого перепуга он вдруг стал дешевле?
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:06
Не могу понять, зачем этот "нафталин" откопали. Там уже практически все разобрано. "Проект" Александра Капитонова ("Капитошка") и А.А. Омельченка на котором планировали хорошо "намыть" свои карманы.
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