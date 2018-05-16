RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Капвей - заморожена альтернатива
метро в Україні (відео)

Капвей - заморожена альтернатива метро в Україні (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:24

Капвей - заморожена альтернатива метро в Україні (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Ось уже майже кілька років монорейковий Капвей стоїть без діла на території, що охороняється.

Дивися повний текст Капвей - заморожена альтернатива метро в Україні (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81952
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:24

монорельс всегда и везде был дороже поезда и уж тем более трамвая. Поскольку требования к рельсу больше а остальное не отличается.
с какого перепуга он вдруг стал дешевле?
arheops
 
Повідомлень: 591
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:06

Не могу понять, зачем этот "нафталин" откопали. Там уже практически все разобрано. "Проект" Александра Капитонова ("Капитошка") и А.А. Омельченка на котором планировали хорошо "намыть" свои карманы.
Blister
 
Повідомлень: 704
З нами з: 06.07.11
Подякував: 82 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київське метро відмовиться від жетонів, але тарифи тут...
R2 » Сер 16 тра, 2018 16:41
2 46
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 17:27
_hunter
Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні 1, 2, 3
R2 » Сер 16 тра, 2018 12:59
22 834
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 17:27
SuperNeo
У київському метро з'являться нові види проїзних
R2 » Сер 16 тра, 2018 09:57
6 183
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 16:42
Blister

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.