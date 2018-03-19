Німецька компанія Borgward представила відразу два нові кросовери.
Дивися повний текст Німці представили два доступні електрокари.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 01:46
Німці представили два доступні електрокари
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Дивися повний текст Німці представили два доступні електрокари.
Додано: Сер 16 тра, 2018 01:47
Два электрокара. Один с пробегом на 375км при 9 кВт батарее :mrgreen: , а второй вообще электрозверь с 2л. двигателем. :mrgreen: :mrgreen:
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