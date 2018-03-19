RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Німці представили два
доступні електрокари

Німці представили два доступні електрокари
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 01:46

Німці представили два доступні електрокари

Пропонуємо до обговорення:
Німецька компанія Borgward представила відразу два нові кросовери.

Дивися повний текст Німці представили два доступні електрокари.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81934
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 01:47

Два электрокара. Один с пробегом на 375км при 9 кВт батарее :mrgreen: , а второй вообще электрозверь с 2л. двигателем. :mrgreen: :mrgreen:
Surfer
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 14.11.13
Подякував: 60 раз.
Подякували: 241 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото) 1, 2
R2 » Сер 25 кві, 2018 09:14
10 749
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 17:35
Ratatui
Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за...
R2 » Чет 12 кві, 2018 13:24
4 316
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 17:02
Ой+
Німці розповіли, що буде з дизелями BMW в разі заборони
R2 » Пон 19 бер, 2018 00:54
2 252
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 05:57
qui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56245)
16.05.2018 01:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.