У Москві скоєно зухвалий злочин - невідомі обдурили апарат з продажу та купівлі криптовалюти за допомогою квитків банку приколів.
Дивися повний текст Шахрай обдурив криптомат за допомогою квитків банку приколів.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 04:58
Шахрай обдурив криптомат за допомогою квитків банку приколів
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Дивися повний текст Шахрай обдурив криптомат за допомогою квитків банку приколів.
Додано: Сер 16 тра, 2018 04:58
42000 купюр - это 420 корешков, 42 кг. Что там за кассета в этом аппарате?
В Европу через жony!
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