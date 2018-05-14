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У київському метро з'являться нові види проїзних
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Після запланованого підвищення вартості проїзду в київському метрополітені будуть введені нові види проїзних. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної садминистрации (КМДА).
Дивися повний текст У київському метро з'являться нові види проїзних
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R2
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:57
Лучше бы больше турникетов с PayPass поставили, чем какие-то проездные изобретать. А то часто очереди. А если не работает, то беда-печаль.
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ssnet
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:34
Кто ездит на работу и с работы - все эти проездные не нужны, банально не выгодно и есть смысл брать карту и пополнять её каждый раз на 50 поездок. Т.е. по сути ничего нового не изобрели.
А с PayPass изначально банально невыгодно: скидок или нет или они минимальны и привязаны по акции к ограниченому периоду.
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Watcher
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:42
Watcher написав:
А с PayPass изначально банально невыгодно: скидок или нет или они минимальны и привязаны по акции к ограниченому периоду.
Зато удобно и вместо скидок есть кешбек
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Faceless
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