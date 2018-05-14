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У київському метро
з'являться нові види проїзних

У київському метро з'являться нові види проїзних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:57

У київському метро з'являться нові види проїзних

Пропонуємо до обговорення:
Після запланованого підвищення вартості проїзду в київському метрополітені будуть введені нові види проїзних. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної садминистрации (КМДА).

Дивися повний текст У київському метро з'являться нові види проїзних.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:57

Лучше бы больше турникетов с PayPass поставили, чем какие-то проездные изобретать. А то часто очереди. А если не работает, то беда-печаль.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:34

Кто ездит на работу и с работы - все эти проездные не нужны, банально не выгодно и есть смысл брать карту и пополнять её каждый раз на 50 поездок. Т.е. по сути ничего нового не изобрели.
А с PayPass изначально банально невыгодно: скидок или нет или они минимальны и привязаны по акции к ограниченому периоду.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:42

Re: У київському метро з'являться нові види проїзних

  Watcher написав:А с PayPass изначально банально невыгодно: скидок или нет или они минимальны и привязаны по акции к ограниченому периоду.

Зато удобно и вместо скидок есть кешбек
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:04

  Faceless написав: Зато удобно и вместо скидок есть кешбек

Да ладно, там у Сбербанка кешбек 10% на ВСЕ покупки в Ашане хоть (800грн кешбека в месяц!) - это уже что-то, а какой на метро может быть кешбек, 30грн в месяц??? Смешно...
Watcher
 
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