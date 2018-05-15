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Нафта дешевшає на даних про несподіване зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:01
Пропонуємо до обговорення:
Світові ціни на нафту в середу, 16 травня, демонструють негативну динаміку після публікації напередодні статистики Американського інституту нафти (API) про несподіване зростання запасів сировини в США за підсумками минулого тижня, всупереч прогнозам аналітиків про їх незначне зниження, свідчать дані торгів.
Дивися повний текст Нафта дешевшає на даних про несподіване зростання запасів у США
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:01
В 1.5 раза за год. Круто "дешевеет".
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hxbbgaf
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:07
hxbbgaf написав:
В 1.5 раза за год. Круто "дешевеет".
Ну это ж украинские новости.
Странно, что ещё не написали что "цена обвалилась"
Всё IMHO
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