Вугілля з поставкою в наступному році подорожчало до рекордних $90,65 за тонну.
Дивися повний текст Вугілля в Європі подорожчало до рекорду.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:38
Вугілля в Європі подорожчало до рекорду
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Дивися повний текст Вугілля в Європі подорожчало до рекорду.
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:38
41,75 евро за мегаватт-час..хм то есть 1кВт/час стоит в Германии 41,75 / 1мВт (1000кВт)* 31,2евро/гривна = 1грн 30 копеек.. Это подорожавшая угольная генерация в Германии.."дешевая" же энергия в Украине стоит 1,7 грн для населения и 2+гр для промышленности.
Интересно какие ассоциации возникаю у кого когда слышим в СМИ фразы - надо поднять цены ибо в Европе они дороже??
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:59
В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:13
Совсем недавно мы уголь экспортировали и это подорожание было бы нам выгодно.
Теперь же всё наоборот.
Уголь это импортируемый товар, и его высокая цена минус для украинской экономики.
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