RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вугілля в Європі
подорожчало до рекорду

Вугілля в Європі подорожчало до рекорду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:38

Вугілля в Європі подорожчало до рекорду

Пропонуємо до обговорення:
Вугілля з поставкою в наступному році подорожчало до рекордних $90,65 за тонну.

Дивися повний текст Вугілля в Європі подорожчало до рекорду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81949
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:38

41,75 евро за мегаватт-час..хм то есть 1кВт/час стоит в Германии 41,75 / 1мВт (1000кВт)* 31,2евро/гривна = 1грн 30 копеек.. Это подорожавшая угольная генерация в Германии.."дешевая" же энергия в Украине стоит 1,7 грн для населения и 2+гр для промышленности.
Интересно какие ассоциации возникаю у кого когда слышим в СМИ фразы - надо поднять цены ибо в Европе они дороже??
Джон
 
Повідомлень: 282
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:59

  Джон написав:41,75 евро за мегаватт-час..хм то есть 1кВт/час стоит в Германии 41,75 / 1мВт (1000кВт)* 31,2евро/гривна = 1грн 30 копеек.. Это подорожавшая угольная генерация в Германии.."дешевая" же энергия в Украине стоит 1,7 грн для населения и 2+гр для промышленности. Интересно какие ассоциации возникаю у кого когда слышим в СМИ фразы - надо поднять цены ибо в Европе они дороже??

В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.
link654
 
Повідомлень: 397
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:39

ТОНКИЙ намёк на повышение тарифов в Украине :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3586 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:13

Совсем недавно мы уголь экспортировали и это подорожание было бы нам выгодно.
Теперь же всё наоборот.
Уголь это импортируемый товар, и его высокая цена минус для украинской экономики.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 26.03.16
Подякував: 101 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:45

Re: вугілля в Європі

в Европе же зеленая энергия. Какой уголь?! зачем он им
sal
 
Повідомлень: 2367
З нами з: 25.03.16
Подякував: 334 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:23

  Shram написав:Совсем недавно мы уголь экспортировали и это подорожание было бы нам выгодно. Теперь же всё наоборот. Уголь это импортируемый товар, и его высокая цена минус для украинской экономики.

Добычу решили сократить, надо же покупать его у спонсоров Майдана
link654
 
Повідомлень: 397
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:36

  link654 написав:
  Джон написав:41,75 евро за мегаватт-час..хм то есть 1кВт/час стоит в Германии 41,75 / 1мВт (1000кВт)* 31,2евро/гривна = 1грн 30 копеек.. Это подорожавшая угольная генерация в Германии.."дешевая" же энергия в Украине стоит 1,7 грн для населения и 2+гр для промышленности. Интересно какие ассоциации возникаю у кого когда слышим в СМИ фразы - надо поднять цены ибо в Европе они дороже??

В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.


Это для населения. А для промышленности наши цены на э/э уже давно сравнялись, а часто и превышают европейские. О какой конкурентноспособности, инвестициях и пр. может идти речь, если олигархи способны лишь "сидеть на схемах" и зарабатывать на ресурсах и их распределении(((
Cris
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 10.10.08
Подякував: 294 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:00

  link654 написав:В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.

С 2015 года на всей территории Германии действует закон о минимальном размере заработной платы (Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348)). Первоначальная минимальная ставка составляла 8,50 евро за 1 час работы. Минимальная зарплата в Германии с 1 января 2017 года составляет 8.84 евро брутто за 1 час работы. В некоторых отраслях производства законом установлены более высокие ставки минимальной оплаты труда. Самый высокий размер минимальной оплаты труда установлен в строительстве для водителей, машинистов и квалифицированных работников - 14,70 евро в час

Хотелось бы не только ценами сравнивать, а и по доходу... и учитывать себестоимость энергии, зарплаты в её производстве, и другие факторы, о которых наши реформаторы стыдливо умалчивают, когда говорят о Европейских ценах, дайте людям и европейские зарплаты, законы, услуги, возможности. А потом и цены поднимайте на тот уровень. Без этого всего, это просто государственный рэкет :twisted:
Vit.Ali
 
Повідомлень: 74
З нами з: 03.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal, Vit.Ali і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...
R2 » Вів 08 тра, 2018 05:41
7 556
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 22:40
rjkz
У Європі вимагають запровадити "податки на цукор"
R2 » Вів 08 тра, 2018 13:39
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 13:39
link654
Як і що скуповує Китай у Європі - Bloomberg
R2 » Вів 24 кві, 2018 09:20
2 114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 13:34
vovaplus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.