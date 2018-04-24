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Вугілля в Європі подорожчало до рекорду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Вугілля з поставкою в наступному році подорожчало до рекордних $90,65 за тонну.
Дивися повний текст Вугілля в Європі подорожчало до рекорду
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R2
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:38
41,75 евро за мегаватт-час..хм то есть 1кВт/час стоит в Германии 41,75 / 1мВт (1000кВт)* 31,2евро/гривна = 1грн 30 копеек.. Это подорожавшая угольная генерация в Германии.."дешевая" же энергия в Украине стоит 1,7 грн для населения и 2+гр для промышленности.
Интересно какие ассоциации возникаю у кого когда слышим в СМИ фразы - надо поднять цены ибо в Европе они дороже??
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Джон
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:59
Джон написав:
41,75 евро за мегаватт-час..хм то есть 1кВт/час стоит в Германии 41,75 / 1мВт (1000кВт)* 31,2евро/гривна = 1грн 30 копеек.. Это подорожавшая угольная генерация в Германии.."дешевая" же энергия в Украине стоит 1,7 грн для населения и 2+гр для промышленности. Интересно какие ассоциации возникаю у кого когда слышим в СМИ фразы - надо поднять цены ибо в Европе они дороже??
В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.
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link654
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Додано: Сер 16 тра, 2018 11:39
ТОНКИЙ намёк на повышение тарифов в Украине
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:13
Совсем недавно мы уголь экспортировали и это подорожание было бы нам выгодно.
Теперь же всё наоборот.
Уголь это импортируемый товар, и его высокая цена минус для украинской экономики.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:45
в Европе же зеленая энергия. Какой уголь?! зачем он им
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sal
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:23
Shram написав:
Совсем недавно мы уголь экспортировали и это подорожание было бы нам выгодно. Теперь же всё наоборот. Уголь это импортируемый товар, и его высокая цена минус для украинской экономики.
Добычу решили сократить, надо же покупать его у спонсоров Майдана
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link654
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:36
link654 написав: Джон написав:
41,75 евро за мегаватт-час..хм то есть 1кВт/час стоит в Германии 41,75 / 1мВт (1000кВт)* 31,2евро/гривна = 1грн 30 копеек.. Это подорожавшая угольная генерация в Германии.."дешевая" же энергия в Украине стоит 1,7 грн для населения и 2+гр для промышленности. Интересно какие ассоциации возникаю у кого когда слышим в СМИ фразы - надо поднять цены ибо в Европе они дороже??
В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.
Это для населения. А для промышленности наши цены на э/э уже давно сравнялись, а часто и превышают европейские. О какой конкурентноспособности, инвестициях и пр. может идти речь, если олигархи способны лишь "сидеть на схемах" и зарабатывать на ресурсах и их распределении(((
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Cris
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Додано: Сер 16 тра, 2018 15:00
link654 написав:
В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.
С 2015 года на всей территории Германии действует закон о минимальном размере заработной платы (Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348)). Первоначальная минимальная ставка составляла 8,50 евро за 1 час работы. Минимальная зарплата в Германии с 1 января 2017 года составляет 8.84 евро брутто за 1 час работы. В некоторых отраслях производства законом установлены более высокие ставки минимальной оплаты труда. Самый высокий размер минимальной оплаты труда установлен в строительстве для водителей, машинистов и квалифицированных работников - 14,70 евро в час
Хотелось бы не только ценами сравнивать, а и по доходу... и учитывать себестоимость энергии, зарплаты в её производстве, и другие факторы, о которых наши реформаторы стыдливо умалчивают, когда говорят о Европейских ценах, дайте людям и европейские зарплаты, законы, услуги, возможности. А потом и цены поднимайте на тот уровень. Без этого всего, это просто государственный рэкет
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Vit.Ali
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