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Вугілля в Європі
подорожчало до рекорду

Вугілля в Європі подорожчало до рекорду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:03

  link654 написав: В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.

насчёт не менее 30 центов вы неправы, так как есть масса предложений с более низкой ценой - на рунке Германии более 1000 поставщиков электроэнергии (в немецком городе как правило в среднем более 50 поставщиков) у каждого есть как правило более 10 тарифов в зависимости от условий поставки, так что всегда есть из чего выбрать и при желании поставщиков можно менять хоть каждый год. кроме того надо смотреть не столько на то сколько центов стоит киловат, а на то сколько киловат например можно купить за прожиточный минимум (в зависимости от федеральной земли от 2000 до 2500 кВт*ч) - сравните эти цифры в Германии и Украине и прослезитесь...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:21

  Тракторист написав: насчёт не менее 30 центов вы неправы, так как есть масса предложений с более низкой ценой - на рунке Германии более 1000 поставщиков электроэнергии (в немецком городе как правило в среднем более 50 поставщиков) у каждого есть как правило более 10 тарифов в зависимости от условий поставки, так что всегда есть из чего выбрать и при желании поставщиков можно менять хоть каждый год. кроме того надо смотреть не столько на то сколько центов стоит киловат, а на то сколько киловат например можно купить за прожиточный минимум (в зависимости от федеральной земли от 2000 до 2500 кВт*ч) - сравните эти цифры в Германии и Украине и прослезитесь...

По поводу цен и тарифов можете сами посмотреть, все зависит от того сколько вы используете электроэнергии. Для поддержания хорошей цены должны попадать в заранее указанные вами рамки расхода, для новых клиентов бывает представляют скидки, при этом есть обязательные сроки договора. Оптимальный тариф для меня и знакомых выходит минимум 29 евроцентов за кВт, при этом каждый год тарифы увеличиваются. Вы забыли рассказать про то что при производстве одинаковых товаров в Германии расходуется меньше электроэнергии чем в Украине. По уровню доходов не стоит сравнивать, таких темпов обогащения людей из правительства как в Украине, в Германии не встречал. Германия свою экономику строила долго и не стоит сравнивать уровни жизни и т.п. Стоит ещё посмотреть разницу между импортом и экспортом. Это все равно, что сравнивать бойцов разных весовых категорий.
link654
 
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