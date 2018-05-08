Вугілля в Європі подорожчало до рекорду

Додано: Сер 16 тра, 2018 19:03

link654 написав: В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё. В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.

насчёт не менее 30 центов вы неправы, так как есть масса предложений с более низкой ценой - на рунке Германии более 1000 поставщиков электроэнергии (в немецком городе как правило в среднем более 50 поставщиков) у каждого есть как правило более 10 тарифов в зависимости от условий поставки, так что всегда есть из чего выбрать и при желании поставщиков можно менять хоть каждый год. кроме того надо смотреть не столько на то сколько центов стоит киловат, а на то сколько киловат например можно купить за прожиточный минимум (в зависимости от федеральной земли от 2000 до 2500 кВт*ч) - сравните эти цифры в Германии и Украине и прослезитесь...