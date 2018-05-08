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Вугілля в Європі
подорожчало до рекорду

Вугілля в Європі подорожчало до рекорду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:03

  link654 написав: В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.

насчёт не менее 30 центов вы неправы, так как есть масса предложений с более низкой ценой - на рунке Германии более 1000 поставщиков электроэнергии (в немецком городе как правило в среднем более 50 поставщиков) у каждого есть как правило более 10 тарифов в зависимости от условий поставки, так что всегда есть из чего выбрать и при желании поставщиков можно менять хоть каждый год. кроме того надо смотреть не столько на то сколько центов стоит киловат, а на то сколько киловат например можно купить за прожиточный минимум (в зависимости от федеральной земли от 2000 до 2500 кВт*ч) - сравните эти цифры в Германии и Украине и прослезитесь...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:21

  Тракторист написав: насчёт не менее 30 центов вы неправы, так как есть масса предложений с более низкой ценой - на рунке Германии более 1000 поставщиков электроэнергии (в немецком городе как правило в среднем более 50 поставщиков) у каждого есть как правило более 10 тарифов в зависимости от условий поставки, так что всегда есть из чего выбрать и при желании поставщиков можно менять хоть каждый год. кроме того надо смотреть не столько на то сколько центов стоит киловат, а на то сколько киловат например можно купить за прожиточный минимум (в зависимости от федеральной земли от 2000 до 2500 кВт*ч) - сравните эти цифры в Германии и Украине и прослезитесь...

По поводу цен и тарифов можете сами посмотреть, все зависит от того сколько вы используете электроэнергии. Для поддержания хорошей цены должны попадать в заранее указанные вами рамки расхода, для новых клиентов бывает представляют скидки, при этом есть обязательные сроки договора. Оптимальный тариф для меня и знакомых выходит минимум 29 евроцентов за кВт, при этом каждый год тарифы увеличиваются. Вы забыли рассказать про то что при производстве одинаковых товаров в Германии расходуется меньше электроэнергии чем в Украине. По уровню доходов не стоит сравнивать, таких темпов обогащения людей из правительства как в Украине, в Германии не встречал. Германия свою экономику строила долго и не стоит сравнивать уровни жизни и т.п. Стоит ещё посмотреть разницу между импортом и экспортом. Это все равно, что сравнивать бойцов разных весовых категорий.
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:09

  link654 написав:
  Джон написав:41,75 евро за мегаватт-час..хм то есть 1кВт/час стоит в Германии 41,75 / 1мВт (1000кВт)* 31,2евро/гривна = 1грн 30 копеек.. Это подорожавшая угольная генерация в Германии.."дешевая" же энергия в Украине стоит 1,7 грн для населения и 2+гр для промышленности. Интересно какие ассоциации возникаю у кого когда слышим в СМИ фразы - надо поднять цены ибо в Европе они дороже??

В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.

Там же стоимость зависит от времени суток. Да и по дням я так понял меняется.
Для промышленности электричество там заметно дешевле.
В статье наверное вообще указана стоимость на бирже.
Вот энергетику планируют реформировать, сделать что-то наподобие как в Германии.
А конечная цель какая?
Стоимость электроэнергии в Германии для населения на "свободном" рынке намного больше чем у нас.
Стоимость электроэнергии для промышленности - сопоставима с Германией.
Так может "ручное" регулирование не так и плохо на самом деле?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:02

  link654 написав:Это все равно, что сравнивать бойцов разных весовых категорий.

так зачем же тогда писать про тарифы в Германии если вы сами делаете выводы, что Украину с Германией нельзя сравнивать, а соответственно и тарифы в этих странах не могут быть одинаковыми?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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