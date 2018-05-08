Вугілля в Європі подорожчало до рекорду

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link654 написав: В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.
насчёт не менее 30 центов вы неправы, так как есть масса предложений с более низкой ценой - на рунке Германии более 1000 поставщиков электроэнергии (в немецком городе как правило в среднем более 50 поставщиков) у каждого есть как правило более 10 тарифов в зависимости от условий поставки, так что всегда есть из чего выбрать и при желании поставщиков можно менять хоть каждый год. кроме того надо смотреть не столько на то сколько центов стоит киловат, а на то сколько киловат например можно купить за прожиточный минимум (в зависимости от федеральной земли от 2000 до 2500 кВт*ч) - сравните эти цифры в Германии и Украине и прослезитесь...
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Тракторист написав: насчёт не менее 30 центов вы неправы, так как есть масса предложений с более низкой ценой - на рунке Германии более 1000 поставщиков электроэнергии (в немецком городе как правило в среднем более 50 поставщиков) у каждого есть как правило более 10 тарифов в зависимости от условий поставки, так что всегда есть из чего выбрать и при желании поставщиков можно менять хоть каждый год. кроме того надо смотреть не столько на то сколько центов стоит киловат, а на то сколько киловат например можно купить за прожиточный минимум (в зависимости от федеральной земли от 2000 до 2500 кВт*ч) - сравните эти цифры в Германии и Украине и прослезитесь...
По поводу цен и тарифов можете сами посмотреть, все зависит от того сколько вы используете электроэнергии. Для поддержания хорошей цены должны попадать в заранее указанные вами рамки расхода, для новых клиентов бывает представляют скидки, при этом есть обязательные сроки договора. Оптимальный тариф для меня и знакомых выходит минимум 29 евроцентов за кВт, при этом каждый год тарифы увеличиваются. Вы забыли рассказать про то что при производстве одинаковых товаров в Германии расходуется меньше электроэнергии чем в Украине. По уровню доходов не стоит сравнивать, таких темпов обогащения людей из правительства как в Украине, в Германии не встречал. Германия свою экономику строила долго и не стоит сравнивать уровни жизни и т.п. Стоит ещё посмотреть разницу между импортом и экспортом. Это все равно, что сравнивать бойцов разных весовых категорий.
Джон написав:41,75 евро за мегаватт-час..хм то есть 1кВт/час стоит в Германии 41,75 / 1мВт (1000кВт)* 31,2евро/гривна = 1грн 30 копеек.. Это подорожавшая угольная генерация в Германии.."дешевая" же энергия в Украине стоит 1,7 грн для населения и 2+гр для промышленности. Интересно какие ассоциации возникаю у кого когда слышим в СМИ фразы - надо поднять цены ибо в Европе они дороже??
В Германии для населения электричество стоит не менее 30 евроцентов, а это почти 10 грн. за 1 кВт. Не стоит перекручивать всё.
Там же стоимость зависит от времени суток. Да и по дням я так понял меняется. Для промышленности электричество там заметно дешевле. В статье наверное вообще указана стоимость на бирже. Вот энергетику планируют реформировать, сделать что-то наподобие как в Германии. А конечная цель какая? Стоимость электроэнергии в Германии для населения на "свободном" рынке намного больше чем у нас. Стоимость электроэнергии для промышленности - сопоставима с Германией. Так может "ручное" регулирование не так и плохо на самом деле?
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