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Семерак очікує японські
інвестиції в Чорнобильську зону

Семерак очікує японські інвестиції в Чорнобильську зону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:48

Семерак очікує японські інвестиції в Чорнобильську зону

Пропонуємо до обговорення:
Японія підтримує Україну в намірах повернути зону відчуження в промислове використання.

Дивися повний текст Семерак очікує японські інвестиції в Чорнобильську зону.
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