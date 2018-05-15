Для забезпечення стійкого економічного зростання Україна ввела і продовжує працювати над вісьмома ключовими структурними реформами.
Дивися повний текст У МВФ назвали вісім ключових реформ для зростання економіки України.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:55
У МВФ назвали вісім ключових реформ для зростання...
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Дивися повний текст У МВФ назвали вісім ключових реформ для зростання економіки України.
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:55
Считаю, что основная причина это коррупция. Без неё не возникло и куча других проблем. Без реальной, а не показушной, борьбы с коррупцией остальные реформы только дадут допонительные возможности заработать коррупционерам.
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