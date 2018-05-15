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У МВФ назвали вісім ключових
реформ для зростання...

У МВФ назвали вісім ключових реформ для зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:55

У МВФ назвали вісім ключових реформ для зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Для забезпечення стійкого економічного зростання Україна ввела і продовжує працювати над вісьмома ключовими структурними реформами.

Дивися повний текст У МВФ назвали вісім ключових реформ для зростання економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:55

Считаю, что основная причина это коррупция. Без неё не возникло и куча других проблем. Без реальной, а не показушной, борьбы с коррупцией остальные реформы только дадут допонительные возможности заработать коррупционерам.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:47

Продажа земли - плохая реформа, сгонят как индейцев в резервуацию.
сова
 
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