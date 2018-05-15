RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: долар уповільнив
зростання, зумівши піднятися...

Міжбанк: долар уповільнив зростання, зумівши піднятися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:18

Міжбанк: долар уповільнив зростання, зумівши піднятися...

Пропонуємо до обговорення:
У середу торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,185/26,200 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар уповільнив зростання, зумівши піднятися лише до 26,21 через проблеми з гривневим ресурсом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81943
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:18

,,На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар 1,3495 / 1,3496 ,,-Рылли?
vladus17
 
Повідомлень: 442
З нами з: 21.03.14
Подякував: 85 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SmaRTLV і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МВФ назвали вісім ключових реформ для зростання...
R2 » Сер 16 тра, 2018 10:55
1 28
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 10:55
link654
Нафта дешевшає на даних про несподіване зростання...
R2 » Сер 16 тра, 2018 10:01
2 68
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 10:07
Вкладчик1234
Міжбанк: долар підняли зростання гривневої ліквідності й...
R2 » Вів 15 тра, 2018 20:03
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 20:04
Деньги

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.