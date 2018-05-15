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Міжбанк: долар уповільнив зростання, зумівши піднятися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:18
Пропонуємо до обговорення:
У середу торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,185/26,200 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар уповільнив зростання, зумівши піднятися лише до 26,21 через проблеми з гривневим ресурсом
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Додано: Сер 16 тра, 2018 11:18
,,На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар 1,3495 / 1,3496 ,,-Рылли?
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vladus17
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