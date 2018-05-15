При цьому прем'єр-міністр вважає недостатнім зростання ВВП.
Дивися повний текст Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:59
Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні.
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:59
Кому нужна такая "дутая"средняя зарплата,когда складывают 3700 с миллионами "коболевых" потом делят пополам?Ты лучше минималку подними.Пиарщик.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:02
Ничем она не дутая, а "складывают 3700 с миллионами "коболевых"" только в вашей фантазии
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:06
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:08
sena_2008atp, Коболєв зробив Нафтогаз прибутковим і виграв арбітраж у Стокгольмі. Свою зарплатню він заслужив на сто відсотків.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:10
sena_2008atp - мінімальна зарплатня в Україні - 3723 грн. А вантажників у пролетарський АТБ шукають (і не можуть знайти) на 7200 грн.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:13
Не робіть з нього героя,це його обов'язок на цій посаді.А прибутковим нафтогаз став після підвищення тарифів в ДВА РАЗИ і коболева сюди зовсім не треба плутати.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:35
А если бы не сделал, от ЗП отказался он бы? Для арбитража подготовка была ещё со времен Януковича. Ещё не понятно, чья наибольшая заслуга в арбитраже.
Востаннє редагувалось link654 в Сер 16 тра, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:36
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Но на руки после штрафов и вычетов - 4к в лучшем случае
А не в 6?
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:37
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Я хз, где вы такие зарплаты (по 6-7К грн) находите.
У меня вчерашние студенты в отделе по 13К получают.
Востаннє редагувалось Amid в Сер 16 тра, 2018 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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