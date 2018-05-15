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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:59

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Пропонуємо до обговорення:
При цьому прем'єр-міністр вважає недостатнім зростання ВВП.

Дивися повний текст Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:59

Кому нужна такая "дутая"средняя зарплата,когда складывают 3700 с миллионами "коболевых" потом делят пополам?Ты лучше минималку подними.Пиарщик.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:02

  sena_2008atp написав:Кому нужна такая "дутая"средняя зарплата,когда складывают 3700 с миллионами "коболевых" потом делят пополам?Ты лучше минималку подними.Пиарщик.

Ничем она не дутая, а "складывают 3700 с миллионами "коболевых"" только в вашей фантазии
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:06

  Faceless написав: Ничем она не дутая, а "складывают 3700 с миллионами "коболевых"" только в вашей фантазии

скажу Вам что таки дутая. Видимо Вы в том мире не бываете, где такие зп платят.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:08

sena_2008atp, Коболєв зробив Нафтогаз прибутковим і виграв арбітраж у Стокгольмі. Свою зарплатню він заслужив на сто відсотків.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:10

sena_2008atp - мінімальна зарплатня в Україні - 3723 грн. А вантажників у пролетарський АТБ шукають (і не можуть знайти) на 7200 грн.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:13

  Sharpe написав:sena_2008atp, Коболєв зробив Нафтогаз прибутковим і виграв арбітраж у Стокгольмі. Свою зарплатню він заслужив на сто відсотків.

Не робіть з нього героя,це його обов'язок на цій посаді.А прибутковим нафтогаз став після підвищення тарифів в ДВА РАЗИ і коболева сюди зовсім не треба плутати.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:35

  Sharpe написав:sena_2008atp, Коболєв зробив Нафтогаз прибутковим і виграв арбітраж у Стокгольмі. Свою зарплатню він заслужив на сто відсотків.

А если бы не сделал, от ЗП отказался он бы? Для арбитража подготовка была ещё со времен Януковича. Ещё не понятно, чья наибольшая заслуга в арбитраже.
Востаннє редагувалось link654 в Сер 16 тра, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:36

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Sharpe написав:А вантажників у пролетарський АТБ шукають (і не можуть знайти) на 7200 грн.

Но на руки после штрафов и вычетов - 4к в лучшем случае :)
  sena_2008atp написав:прибутковим нафтогаз став після підвищення тарифів в ДВА РАЗИ

А не в 6?
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2014-05-01
trix_kr
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:37

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

Я хз, где вы такие зарплаты (по 6-7К грн) находите.
У меня вчерашние студенты в отделе по 13К получают.
Востаннє редагувалось Amid в Сер 16 тра, 2018 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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