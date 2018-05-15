Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Наличие минимальных зарплат вовсе не означает, что все сидят на минималках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:38
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Наличие минимальных зарплат вовсе не означает, что все сидят на минималках
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:47
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:49
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Если упрощённо, - то фармпроизводство.
UPD. Людей очень тяжело найти, не просто толковых, а, хотя бы тех, кто хочет работать.
В основном - ничего не знают, ничего не умеют, работать не хотят, зарплату большую хотят.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:52
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Мой облцентр
Вакансии без опыта
Что-то я не наблюдаю вчерашних студентов с 13К ЗП
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