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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:38

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

magneet написав:
  Faceless написав: Ничем она не дутая, а "складывают 3700 с миллионами "коболевых"" только в вашей фантазии

скажу Вам что таки дутая. Видимо Вы в том мире не бываете, где такие зп платят.
Наличие минимальных зарплат вовсе не означает, что все сидят на минималках
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:47

  Amid написав:Я хз, где вы такие зарплаты (по 6-7К грн) находите.
У меня вчерашние студенты в отделе по 13К получают.

Отрасль озвучите?
trix_kr
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:49

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

Если упрощённо, - то фармпроизводство.

UPD. Людей очень тяжело найти, не просто толковых, а, хотя бы тех, кто хочет работать.
В основном - ничего не знают, ничего не умеют, работать не хотят, зарплату большую хотят.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:52

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

Мой облцентр
Вакансии без опыта
https://www.work.ua/jobs-kropyvnytskyi/ ... perience=1

Что-то я не наблюдаю вчерашних студентов с 13К ЗП :)
trix_kr
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