Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Наличие минимальных зарплат вовсе не означает, что все сидят на минималках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:38
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Наличие минимальных зарплат вовсе не означает, что все сидят на минималках
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:47
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:49
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Если упрощённо, - то фармпроизводство.
UPD. Людей очень тяжело найти, не просто толковых, а, хотя бы тех, кто хочет работать.
В основном - ничего не знают, ничего не умеют, работать не хотят, зарплату большую хотят.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:52
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Мой облцентр
Вакансии без опыта
Что-то я не наблюдаю вчерашних студентов с 13К ЗП
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:30
Госстат информирует, что "наявний дохiд з розрахунку на одну особу" по Украине за 17 г. составляет аж 3632 грн. Закарпатская область - 2577, Киев- 9311
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:26
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:34
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Этого быть не может. Или остальное в конверте поискать надо. Такой суммы даже на бензин не хватит.
Я писал "вчерашний студент" - выпускник сразу после Университета. 13К грн, это всего лишь 500$, начальная зарплата для базовых потребностей.
Moimir
В перечисленных областях - вырубка леса, контрабанда, зп.в конвертах. Это может быть ОФИЦИАЛЬНЫМ доходом, но никак не полным.
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:00
Re: может
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