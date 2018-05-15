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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:53

Re: гройсмены

  Pegasmaster написав:в соседних постах говорили про средние расходы на питание семьи из 3-х человек в размере 8400 грн в месяц. в это я верю, но не в зп 4500 грн в месяц.

Пенсии еще меньше. и что?..
sal
 
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+ медицина.
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:27

Pegasmaster
Выйдете на пенсию поговорим, как за такие деньги живут 70% населения. Как раз ваша пенсия в 10к будет как сейчас 1,5к. Не нужно будет фантазировать, как люди виживают.
SuperNeo
 
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