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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:53

Re: гройсмены

  Pegasmaster написав:в соседних постах говорили про средние расходы на питание семьи из 3-х человек в размере 8400 грн в месяц. в это я верю, но не в зп 4500 грн в месяц.

Пенсии еще меньше. и что?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:12

+ медицина.
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:27

Pegasmaster
Выйдете на пенсию поговорим, как за такие деньги живут 70% населения. Как раз ваша пенсия в 10к будет как сейчас 1,5к. Не нужно будет фантазировать, как люди виживают.
SuperNeo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:53

Да о чем спор, валом людей получающих 4-5 тыс. зарплату. И сидят они на такой работе по разным причинам: одни неучи, другие боятся менять что-то в жизни, чем барыги работодатели с успехом и пользуются, никто им со своего кармана просто так не отвалит, даже если они будут вкалывать 24 часа в сутки. Гросмен намекает что все у кого меньше 10000 грн. зарплата, должны поднять ж***, уволиться и стать в центр зайнятости, а такие работодатели должны исчезнуть как мамонты...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:15

  Amid написав:Я хз, где вы такие зарплаты (по 6-7К грн) находите.
У меня вчерашние студенты в отделе по 13К получают.

Киньте вакансию плиз. Не будьте пустозвоном.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:21

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  tigr-uu написав:все у кого меньше 10000 грн. зарплата, должны поднять ж***, уволиться и стать в центр зайнятости, а такие работодатели должны исчезнуть как мамонты...


Зображення

на закуску почитать https://uk.etcetera.media/medichni-rozr ... rotsi.html

Итак, когда все покинут данного работодателя, шо будите делать, когда побадете в больничку? Молиться шоб вернулись?
trix_kr
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:29

trix_kr

Плюсую! И это только медицина. А еще ЖКХ,образование и т.д.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:32

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Итак, когда все покинут данного работодателя, шо будите делать, когда побадете в больничку? Молиться шоб вернулись?

Покупать страховку и идти в частные.
Тем более все не покинут. Даже госучреждения не существуют в вакууме и не могут игнорировать рынок труда
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:35

  trix_kr написав:
  tigr-uu написав:все у кого меньше 10000 грн. зарплата, должны поднять ж***, уволиться и стать в центр зайнятости, а такие работодатели должны исчезнуть как мамонты...


Зображення

на закуску почитать https://uk.etcetera.media/medichni-rozr ... rotsi.html

Итак, когда все покинут данного работодателя, шо будите делать, когда побадете в больничку? Молиться шоб вернулись?

Плюсую.
Здесь стоит заметить, что наш Премьер жутко годится ну типа ростом средней ЗП, но сам не спешит ее поднимать бюджетниками, влачащим нищенское существование. Зато чуть что поднимается вой, ой! медики требуют с больных деньги - ату их! ату!!!
Как по мне, то распечатку с такими ЗП нужно прибивать на входе в каждую школу и больницу, чтобы входящий, матеря керманычей, тут же бросал деньгу "на бедность" в стоящий рядом ящик для пожертвований
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:50

  Amid написав:
  makishin60 написав:4000-4500 получают с опытом 15-20 лет работы

Этого быть не может. Или остальное в конверте поискать надо. Такой суммы даже на бензин не хватит.
Я писал "вчерашний студент" - выпускник сразу после Университета. 13К грн, это всего лишь 500$, начальная зарплата для базовых потребностей.
Moimir

Так в каких там конвертах еще поискать учетелям, воспитателям и врачам?!
И пусть Грося уточнит 10к это средняя официальная зарплата?
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