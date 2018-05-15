Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Да о чем спор, валом людей получающих 4-5 тыс. зарплату. И сидят они на такой работе по разным причинам: одни неучи, другие боятся менять что-то в жизни, чем барыги работодатели с успехом и пользуются, никто им со своего кармана просто так не отвалит, даже если они будут вкалывать 24 часа в сутки. Гросмен намекает что все у кого меньше 10000 грн. зарплата, должны поднять ж***, уволиться и стать в центр зайнятости, а такие работодатели должны исчезнуть как мамонты...
Итак, когда все покинут данного работодателя, шо будите делать, когда побадете в больничку? Молиться шоб вернулись?
Плюсую. Здесь стоит заметить, что наш Премьер жутко годится ну типа ростом средней ЗП, но сам не спешит ее поднимать бюджетниками, влачащим нищенское существование. Зато чуть что поднимается вой, ой! медики требуют с больных деньги - ату их! ату!!! Как по мне, то распечатку с такими ЗП нужно прибивать на входе в каждую школу и больницу, чтобы входящий, матеря керманычей, тут же бросал деньгу "на бедность" в стоящий рядом ящик для пожертвований
makishin60 написав:4000-4500 получают с опытом 15-20 лет работы
Этого быть не может. Или остальное в конверте поискать надо. Такой суммы даже на бензин не хватит. Я писал "вчерашний студент" - выпускник сразу после Университета. 13К грн, это всего лишь 500$, начальная зарплата для базовых потребностей. Moimir
Так в каких там конвертах еще поискать учетелям, воспитателям и врачам?! И пусть Грося уточнит 10к это средняя официальная зарплата?