Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Пенсии еще меньше. и что?..
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:53
Re: гройсмены
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:27
Pegasmaster
Выйдете на пенсию поговорим, как за такие деньги живут 70% населения. Как раз ваша пенсия в 10к будет как сейчас 1,5к. Не нужно будет фантазировать, как люди виживают.
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:53
Да о чем спор, валом людей получающих 4-5 тыс. зарплату. И сидят они на такой работе по разным причинам: одни неучи, другие боятся менять что-то в жизни, чем барыги работодатели с успехом и пользуются, никто им со своего кармана просто так не отвалит, даже если они будут вкалывать 24 часа в сутки. Гросмен намекает что все у кого меньше 10000 грн. зарплата, должны поднять ж***, уволиться и стать в центр зайнятости, а такие работодатели должны исчезнуть как мамонты...
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:15
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:21
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
на закуску почитать
Итак, когда все покинут данного работодателя, шо будите делать, когда побадете в больничку? Молиться шоб вернулись?
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:32
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Покупать страховку и идти в частные.
Тем более все не покинут. Даже госучреждения не существуют в вакууме и не могут игнорировать рынок труда
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:35
Плюсую.
Здесь стоит заметить, что наш Премьер жутко годится ну типа ростом средней ЗП, но сам не спешит ее поднимать бюджетниками, влачащим нищенское существование. Зато чуть что поднимается вой, ой! медики требуют с больных деньги - ату их! ату!!!
Как по мне, то распечатку с такими ЗП нужно прибивать на входе в каждую школу и больницу, чтобы входящий, матеря керманычей, тут же бросал деньгу "на бедность" в стоящий рядом ящик для пожертвований
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:50
Так в каких там конвертах еще поискать учетелям, воспитателям и врачам?!
И пусть Грося уточнит 10к это средняя официальная зарплата?
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, ssnet і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|