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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:54

trix_kr
Ну тогда работайте за 4000грн. и молитесь что б не попасть в ту больничку или еще куда :mrgreen:
tigr-uu
 
Повідомлень: 436
З нами з: 05.02.11
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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