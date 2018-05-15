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Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:54
trix_kr
Ну тогда работайте за 4000грн. и молитесь что б не попасть в ту больничку или еще куда
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tigr-uu
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