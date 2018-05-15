Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Сер 16 тра, 2018 19:49

tigr-uu

Думаешь тебя спасуть твои 15к? При Ющенко в Киеве можно было спокойно найти работу за 5к при курсе 5 не напрягаясь меньше 200 часов в месяц. А сейчас сидят и спорят что лучше 13к или 4. Средняя зарплата в Украине должна быть 2к Евро (62к гривен) и это не только в Киеве, а и в Закарпатской области. Если уже й попал в больничку с серьезным, то никакие тебя 15к не спасут, при таких ценах на лекарства и не забывай же заплатить за газ по 11 (июнь 2018), бензин скоро по 40, квартплата, поесть что то и т.д. и т.п. На деле же офф. рабочих мест в Украине ежегодно уменьшаеться на 0,5 млн, так же как и зарплата в долларах. В Украине остаеться оазис в Европе по отношению к раб. силе. Географическое положение Украины должно было быть где то между Сирией и Египтом. Как то так мы выжываем.

P.S. Имеет ли правительство средства и возможности поднять уровень жизни к числу в 62к уже сегодня? Можно ли создать 100к качественных рабочих мест (не 1 млн о которых обещал в прошлом году Гройсман, а на деле -0,5 млн) к таким цифрам? Все возможно, но на деле кроме строительства, перестроительства одних и тех же участков дорог + разговоры с МВФ о цене внутреннего газа (при чем здесь МВФ?) мы не видим. Скоро будем говорить о цене средней зарплаты по выборке в 5 млн раб. мест. А сколько же у вас населения? 40 млн. А сколько в центре занятости 100к. Что это значит? Что 22 млн людей либо млнеры, либо скорее не работали оф. больше года. А почему не работали? А кто же пойдет еб..ть как резаный по 300 часов за 500 долларов (не берем работу в Киеве по 3х-4х кратном различию в доходах)?