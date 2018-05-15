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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:54

trix_kr
Ну тогда работайте за 4000грн. и молитесь что б не попасть в ту больничку или еще куда :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:31

  Faceless написав: Покупать страховку и идти в частные. Тем более все не покинут. Даже госучреждения не существуют в вакууме и не могут игнорировать рынок труда

Страховка денег стоит, которых при таких расходах у населения просто нет. Работодатели не горят желанием страховать своих сотрудников
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:49

tigr-uu
Думаешь тебя спасуть твои 15к? При Ющенко в Киеве можно было спокойно найти работу за 5к при курсе 5 не напрягаясь меньше 200 часов в месяц. А сейчас сидят и спорят что лучше 13к или 4. Средняя зарплата в Украине должна быть 2к Евро (62к гривен) и это не только в Киеве, а и в Закарпатской области. Если уже й попал в больничку с серьезным, то никакие тебя 15к не спасут, при таких ценах на лекарства и не забывай же заплатить за газ по 11 (июнь 2018), бензин скоро по 40, квартплата, поесть что то и т.д. и т.п. На деле же офф. рабочих мест в Украине ежегодно уменьшаеться на 0,5 млн, так же как и зарплата в долларах. В Украине остаеться оазис в Европе по отношению к раб. силе. Географическое положение Украины должно было быть где то между Сирией и Египтом. Как то так мы выжываем.
P.S. Имеет ли правительство средства и возможности поднять уровень жизни к числу в 62к уже сегодня? Можно ли создать 100к качественных рабочих мест (не 1 млн о которых обещал в прошлом году Гройсман, а на деле -0,5 млн) к таким цифрам? Все возможно, но на деле кроме строительства, перестроительства одних и тех же участков дорог + разговоры с МВФ о цене внутреннего газа (при чем здесь МВФ?) мы не видим. Скоро будем говорить о цене средней зарплаты по выборке в 5 млн раб. мест. А сколько же у вас населения? 40 млн. А сколько в центре занятости 100к. Что это значит? Что 22 млн людей либо млнеры, либо скорее не работали оф. больше года. А почему не работали? А кто же пойдет еб..ть как резаный по 300 часов за 500 долларов (не берем работу в Киеве по 3х-4х кратном различию в доходах)?
SuperNeo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:04

SuperNeo
Полностью согласен, поэтому и бросил работать, не интересно за такую зарплату. :D
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:06

  SuperNeo написав:tigr-uu Думаешь тебя спасуть твои 15к? При Ющенко в Киеве можно было спокойно найти работу за 5к при курсе 5 не напрягаясь меньше 200 часов в месяц. А сейчас сидят и спорят что лучше 13к или 4. Средняя зарплата в Украине должна быть 2к Евро (62к гривен) и это не только в Киеве, а и в Закарпатской области. Если уже й попал в больничку с серьезным, то никакие тебя 15к не спасут, при таких ценах на лекарства и не забывай же заплатить за газ по 11 (июнь 2018), бензин скоро по 40, квартплата, поесть что то и т.д. и т.п. На деле же офф. рабочих мест в Украине ежегодно уменьшаеться на 0,5 млн, так же как и зарплата в долларах. В Украине остаеться оазис в Европе по отношению к раб. силе. Географическое положение Украины должно было быть где то между Сирией и Египтом. Как то так мы выжываем. P.S. Имеет ли правительство средства и возможности поднять уровень жизни к числу в 62к уже сегодня? Можно ли создать 100к качественных рабочих мест (не 1 млн о которых обещал в прошлом году Гройсман, а на деле -0,5 млн) к таким цифрам? Все возможно, но на деле кроме строительства, перестроительства одних и тех же участков дорог + разговоры с МВФ о цене внутреннего газа (при чем здесь МВФ?) мы не видим. Скоро будем говорить о цене средней зарплаты по выборке в 5 млн раб. мест. А сколько же у вас населения? 40 млн. А сколько в центре занятости 100к. Что это значит? Что 22 млн людей либо млнеры, либо скорее не работали оф. больше года. А почему не работали? А кто же пойдет еб..ть как резаный по 300 часов за 500 долларов (не берем работу в Киеве по 3х-4х кратном различию в доходах)?

да, при Ющенко было лучшее время за всю историю Украины
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:06

  sal написав:
  Pegasmaster написав:в соседних постах говорили про средние расходы на питание семьи из 3-х человек в размере 8400 грн в месяц. в это я верю, но не в зп 4500 грн в месяц.

Пенсии еще меньше. и что?..

да пенсиии вообще никакие, я инвалид ворй групы нероботоспособный, получаю 1452грн, как мне на них прожить! Гады поубивать мало! хотябы как раньше минимальная пенсия ровна минимальной зарплате а минималка щас как раз по курсу долара как раньше была при януковиче, так что вам норм!
sanuk19852017
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:08

ничего не поделаешь, идет выборный год и война. Нужны и положительные новости
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:08

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  BIGor написав:Киньте вакансию плиз. Не будьте пустозвоном.


А какое, позвольте, поинтересоваться, у вас образование. Вполне, вероятно, это будет бессмыленно.
З.П. оговаривается исключительно по результатам собеседования. Многие даже не могут по телефону двух слов связать.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:43

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Faceless написав:Покупать страховку и идти в частные.

За какой хрен при ЗП в 150 баксов?
  Faceless написав:Тем более все не покинут.Даже госучреждения не существуют в вакууме и не могут игнорировать рынок труда

Да вы что. В моем облцентре админа в налоговую на 5600 ставки(с вычетом НДФЛ+военный еще меньше) ищут с октября месяца :)
  tigr-uu написав:Ну тогда работайте за 4000грн.

Я не работаю даже за 10000. Увы и ах. Я говорю о том, что есть немалая пачка народу, что получает 4к грн.

  SuperNeo написав:А сколько же у вас населения? 40 млн.

Около 27 осталось по прикидкам. Того и перепесь затягивают как могут :)
  Amid написав:Вполне, вероятно, это будет бессмыленно.

Вполне вероятно что вы пиз..те про вчерашних студентов и 500 баксах. Оттого и юлите как можете. Даже в ИТ(почти передовая отрасль) ссаный джун на старте меньше имеет.

  Amid написав:З.П. оговаривается исключительно по результатам собеседования. Многие даже не могут по телефону двух слов связать.

Огласите список вакансий с вилками по вашему предприятию. Очень интересно послушать.
Востаннє редагувалось trix_kr в Сер 16 тра, 2018 20:46, всього редагувалось 1 раз.
trix_kr
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:45

trix_kr
Вы ведь сами прекрасно понимаете, что деанонимизацию тут проводить никто не будет. Мне всё равно, что вы там подумаете или надумаете. 13К (а точнее 500$) - это полный минимум на нашем предприятии. Я говорю про то что вижу сам, а не про какую-то там "статистику".
Не верю, что есть люди в Украине, реально (не по документам) зарабатывающие менее 10К гривен. Это невозможно.
Amid
 
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