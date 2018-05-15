Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Сер 16 тра, 2018 21:11

Pegasmaster

Наверное тогда пофигисты. Потому и ездят 1,5 млн в Польшу, 2млн в РФ и еще около 4 по миру сием. Отказались от 20к з/п, бросили дом, семью и поехали с высшым образованием в Литву и Польшу за 30к работать (те же 20к по приезду на родину). Только не говори что в Польше все так же получают, потому что Украинцу они платят в 2-3 раза меньше, чем среднестатистическом Поляку. P.S. Я о вашей пенсии заговорил что бы было более яснее в какой ж*** проживают 70% населения на который вы наежаете 30 лет и говорите что они лентяи, и пофигисты, хотя на деле у большиства нет альтернативы выжыванию! Большенство из ваших доходит тогда, когда сами сталкиваються с бюрократией и бесспределом, либо когда доживают до копеечной пенсии. Народ построен на земляделии самый трудоспособный в мире, а получает меньше всех. Бездельники где где, но не в Украине. Говорите лучше о странах построенах на нефти, газе, либо о Латинской Америке.