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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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  #<1 ... 34567>
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:49

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

Вы че, даже на ворк уа вакансии не выкладываете? Ссылку даже дать тяжело? Какая там ананизация, вы о чем. Всем насрать кто за вашим ником спрятан. Вы вакансии огласите, ну чтоб совсем слив не засчитывать.
trix_kr
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:53

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  SuperNeo написав:Выйдете на пенсию поговорим, как за такие деньги живут 70% населения. Как раз ваша пенсия в 10к будет как сейчас 1,5к. Не нужно будет фантазировать, как люди виживают.

причём тут пенсия? мы говорим про среднюю зп.
если взрослый человек, специалист с опытом 15-20 лет работает на зп 4-4,5 тысячи грн, то, либо он плохой специалист и его никуда больше не берут, либо пофигист.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:55

  Amid написав:trix_kr
Вы ведь сами прекрасно понимаете, что деанонимизацию тут проводить никто не будет. Мне всё равно, что вы там подумаете или надумаете. 13К (а точнее 500$) - это полный минимум на нашем предприятии. Я говорю про то что вижу сам, а не про какую-то там "статистику".
Не верю, что есть люди в Украине, реально (не по документам) зарабатывающие менее 10К гривен. Это невозможно.

Велкам в любой райцентр, любую государственную школу и в любой детсад. Если и этого мало - прошерстите поликлиники. Мало? Зайдите в любой супермаркет - там все вакансии прямо на дверях.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:59

  trix_kr написав:Вы че, даже на ворк уа вакансии не выкладываете? Ссылку даже дать тяжело? Какая там ананизация, вы о чем. Всем насрать кто за вашим ником спрятан. Вы вакансии огласите, ну чтоб совсем слив не засчитывать.

В подавляющем большинстве нормальных вакансий не указывают ЗП, в 99% случаев
В частности потому статистика сайтов типа ворк.уа по ЗП из вакансий не показывает реальной картины, ибо ЗП указывают в основном для самых нижних позиций требующих минимум квалификации (охранники, кассиры, продавцы и т п)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:02

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Итак, когда все покинут данного работодателя, шо будите делать, когда побадете в больничку? Молиться шоб вернулись?

дада, все умрут.
а чего вы, кстати, не публикуете список платных услуг того же учреждения?
http://ssmp.health.kiev.ua/index.php/20 ... 6-12-19-22
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:11

Pegasmaster
Наверное тогда пофигисты. Потому и ездят 1,5 млн в Польшу, 2млн в РФ и еще около 4 по миру сием. Отказались от 20к з/п, бросили дом, семью и поехали с высшым образованием в Литву и Польшу за 30к работать (те же 20к по приезду на родину). Только не говори что в Польше все так же получают, потому что Украинцу они платят в 2-3 раза меньше, чем среднестатистическом Поляку. P.S. Я о вашей пенсии заговорил что бы было более яснее в какой ж*** проживают 70% населения на который вы наежаете 30 лет и говорите что они лентяи, и пофигисты, хотя на деле у большиства нет альтернативы выжыванию! Большенство из ваших доходит тогда, когда сами сталкиваються с бюрократией и бесспределом, либо когда доживают до копеечной пенсии. Народ построен на земляделии самый трудоспособный в мире, а получает меньше всех. Бездельники где где, но не в Украине. Говорите лучше о странах построенах на нефти, газе, либо о Латинской Америке.
SuperNeo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:15

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Pegasmaster написав:а чего вы, кстати, не публикуете список платных услуг того же учреждения?

Наверно потому, что он(список) никоим боком не относится к ЗП от слова совсем. Правда? У нас слесарь на газовой буровой уже получает как в ЕС? Нет? А инженер в обленерго получает как в ЕС? Тоже нет? Ну на нет и базара нет. Хотя кругом трубят, шо цена должна быть рыночной и кругом приводят расценки на газ\электро из ЕС :)

  Faceless написав:В частности потому статистика сайтов типа ворк.уа по ЗП из вакансий не показывает реальной картины,

4 месяца назад я взял на работу парня. 34 года. Историк по образованию. Работал в нашем музее. Чувак реально знает много чего, хорошо говорит на 3-х(ТРЁХ) языках. Культурный, воспитанный, ответственный. Работает 15 дней на телефоне, заявки оформляет и т.п. Плачу ему 5000(месяц назад накинул ему 1000). И знаешь что? Он рад. В музее он получал 2700 на руки :) Так что мне росказни 500 баксов для студента в любой фирме - до лампочки. Я очень хорошо знаю рынок в своем городе. Как пример один из крупных заводов у нас http://jobik.net/company/4302644/?sort=dt&adv_vw=0

А то, что в дефолт сити(Киев) платят кучу бабок студентам - так вы с Киева то выезжайте иногда в регионы :)
trix_kr
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:22

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  SuperNeo написав:Я о вашей пенсии заговорил что бы было более яснее в какой ж*** проживают 70% населения на который вы наежаете 30 лет и говорите что они лентяи, и пофигисты, хотя на деле у большиства нет альтернативы выжыванию!

у вас столько ошибок в посте, что я не удивлён что вы выжЫваете.
  SuperNeo написав:Народ построен на земляделии самый трудоспособный в мире, а получает меньше всех.

несмотря на поток сознания, я предложение понял, и скажу вам, что если в селе не бухать, то можно очень неплохо жить. знал я много фермеров в черкасской области, и техника есть, и скотина, и деньги, соответственно.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:30

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Pegasmaster написав:нал я много фермеров в черкасской области, и техника есть, и скотина, и деньги, соответственно.

А что, фермера сами сеют и опрыскивают на комбайнах\трактарах? И токи сторожат? И всем-всем много плотют, минимум 500 у.е.??? Да х.й бы эти фермера тогда на жыпах катались :) Не вешайте людям лапшу. Эти росказни оставьте для слабоумных. Прям каждый второй в черкасском селе - фермер с бешеным достатком :) Я часто матаю на Киев через Смелу\Каменку\Александровку. Не выдумывайте басни.
Востаннє редагувалось trix_kr в Сер 16 тра, 2018 21:31, всього редагувалось 1 раз.
trix_kr
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:31

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Наверно потому, что он(список) никоим боком не относится к ЗП от слова совсем. Правда? У нас слесарь на газовой буровой уже получает как в ЕС? Нет? А инженер в обленерго получает как в ЕС? Тоже нет? Ну на нет и базара нет. Хотя кругом трубят, шо цена должна быть рыночной и кругом приводят расценки на газ\электро из ЕС

ты сам с собой разговариваешь? нет? ну на нет и не базарь. я тебе не друг и не родственник.
причём тут ЕС вообще? ты наверно никогда скорую не вызывал, раз их зарплаты приплёл.
я говорю, что грамотный специалист с 15-20-летним опытом не может работать на 4-4,5 тысяч грн, это бред. он либо идиот, либо лох.
Pegasmaster
 
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