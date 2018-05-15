Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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trix_kr написав:4 месяца назад я взял на работу парня. 34 года. Историк по образованию. Работал в нашем музее. Чувак реально знает много чего, хорошо говорит на 3-х(ТРЁХ) языках. Культурный, воспитанный, ответственный. Работает 15 дней на телефоне, заявки оформляет и т.п. Плачу ему 5000(месяц назад накинул ему 1000). И знаешь что? Он рад. В музее он получал 2700 на руки Так что мне росказни 500 баксов для студента в любой фирме - до лампочки. Я очень хорошо знаю рынок в своем городе. Как пример один из крупных заводов у нас http://jobik.net/company/4302644/?sort=dt&adv_vw=0
А то, что в дефолт сити(Киев) платят кучу бабок студентам - так вы с Киева то выезжайте иногда в регионы
Не только Киев, любой из крупных городов. Про кучу бабок никто и не писал, но какие-нибудь 10к может заработать и студент. В городах поменьше, облцентрах - там конечно сложнее, но и там даже студент может зарабатывать далеко не минималку. Окладами на заводе вы никого не удивите - но потому оттуда и бегут квалифицированные люди, что квалифицированным работникам предлагают оклад как кассиру АТБ в миллионнике. "Умный, ответственный, образованный парень", но почему-то потерявший всякие амбиции - нередкое явление, увы. Но это его выбор
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Pegasmaster Если в селе не бухать, то можно не работая жить? Не забирайте хлеб в Министра социальной политики. Только у него мандат на такие высказывания: "Вы много жрете", "Вообще обнаглели зимой в одних труселях ходить" (а есть такие что и без). Ваша позиция для меня понятна: "Моя хата з краю я нічого не знаю". У меня в Киеве в квартире тепло и уютно и получаю я норм, а где то в Черкасах знаю я таких... Открою секрет за Черкасами еще хуже живут! Не понятно для чего проворованую власть защищать, если же там не находишся??? За 5 лет 0 0 0 0 0 улучшений (99% опрос)!
trix_kr написав:Население "крупных" городов это не вся незалежна
Это значительная ее часть. Напомню, обсуждение началось с якобы нереальности озвученной госстатом средней зарплаты. И в этих самых крупных городах и студент может зарабатывать и 13к и поболее, и "нестудент" - зарабатывать и 20к, и 30к, и 40к и более. В принипе, такой доход может быть и в небольших городах, облцентрах, включая те же озвученные Черкассы, но реже конечно. Это никак не отрицает того, что кто-то работает за 3500-4000, даже с опытом, но это не вся незалежна, как вы выше сами и написали. Потому нет ничего нереального в официаьной средней, я больше скажу, она занижена относительно реальной средней
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Сам спор уже сам по себе настораживает. Это как в СССР была в продаже копчёная колбаса или нет? Достаточно вспомнить содержание рекламы во времена присутствия денег у людей и сейчас, когда на бигбордах сосиски рекламируют. А корпоративы какие были?! О чем вы говорите
Востаннє редагувалось Moimir в Сер 16 тра, 2018 22:50, всього редагувалось 1 раз.