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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:38

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:4 месяца назад я взял на работу парня. 34 года. Историк по образованию. Работал в нашем музее. Чувак реально знает много чего, хорошо говорит на 3-х(ТРЁХ) языках. Культурный, воспитанный, ответственный. Работает 15 дней на телефоне, заявки оформляет и т.п. Плачу ему 5000(месяц назад накинул ему 1000). И знаешь что? Он рад. В музее он получал 2700 на руки Так что мне росказни 500 баксов для студента в любой фирме - до лампочки. Я очень хорошо знаю рынок в своем городе. Как пример один из крупных заводов у нас http://jobik.net/company/4302644/?sort=dt&adv_vw=0

А то, что в дефолт сити(Киев) платят кучу бабок студентам - так вы с Киева то выезжайте иногда в регионы

Не только Киев, любой из крупных городов. Про кучу бабок никто и не писал, но какие-нибудь 10к может заработать и студент. В городах поменьше, облцентрах - там конечно сложнее, но и там даже студент может зарабатывать далеко не минималку.
Окладами на заводе вы никого не удивите - но потому оттуда и бегут квалифицированные люди, что квалифицированным работникам предлагают оклад как кассиру АТБ в миллионнике.
"Умный, ответственный, образованный парень", но почему-то потерявший всякие амбиции - нередкое явление, увы. Но это его выбор
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:38

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Pegasmaster написав:ну на нет и не базарь. я тебе не друг и не родственник.

Повелительное наклонение глагола оставьте для своей жены.
  Pegasmaster написав:причём тут ЕС вообще? ты наверно никогда скорую не вызывал, раз их зарплаты приплёл.

При том, чтоб Вам стало понятней. Но, видимо, что-то таки мешает. Ок. Тогда так: сэр, каким боком прейскурант кабака относится к ЗП официантки? Так ясней?

  Faceless написав:Не только Киев, любой из крупных городов

Население "крупных" городов это не вся незалежна ;)
Востаннє редагувалось trix_kr в Сер 16 тра, 2018 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:42

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Тогда так: сэр, каким боком прейскурант кабака относится к ЗП официантки?

прямым боком, в дорогих ресторанах чаевые больше. так ясней или что-то мешает?
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:45

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Pegasmaster написав:прямым боком, в дорогих ресторанах чаевые больше. так ясней или что-то мешает?

Ок. Тогда я жду от Вас подтверждения, что деньги из прейскуранта больницы ложатся в карман бригаде и бригада вовсе не должна везти бабки в кассу. Вы же не балабол, верно?
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:49

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Как пример один из крупных заводов у нас

в Харькове на те же специальности типа токарь. зп от 10к.
https://ua.jooble.org/работа-токарь/Харьков?utm_source=google&utm_medium=cpc1&gclid=EAIaIQobChMIhbHu4P-K2wIVXF8ZCh1qbAtBEAAYAyAAEgIYP_D_BwE
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:52

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Тогда я жду от Вас подтверждения, что деньги из прейскуранта больницы ложатся в карман бригаде и бригада вовсе не должна везти бабки в кассу. Вы же не балабол, верно?

а я от вас, что все фермеры в Черкасской области нищеброды. вы же не балабол, верно?
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:59

Pegasmaster Если в селе не бухать, то можно не работая жить? Не забирайте хлеб в Министра социальной политики. Только у него мандат на такие высказывания: "Вы много жрете", "Вообще обнаглели зимой в одних труселях ходить" (а есть такие что и без). Ваша позиция для меня понятна: "Моя хата з краю я нічого не знаю". У меня в Киеве в квартире тепло и уютно и получаю я норм, а где то в Черкасах знаю я таких... Открою секрет за Черкасами еще хуже живут! Не понятно для чего проворованую власть защищать, если же там не находишся??? За 5 лет 0 0 0 0 0 улучшений (99% опрос)!
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:14

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Население "крупных" городов это не вся незалежна

Это значительная ее часть.
Напомню, обсуждение началось с якобы нереальности озвученной госстатом средней зарплаты. И в этих самых крупных городах и студент может зарабатывать и 13к и поболее, и "нестудент" - зарабатывать и 20к, и 30к, и 40к и более. В принипе, такой доход может быть и в небольших городах, облцентрах, включая те же озвученные Черкассы, но реже конечно. Это никак не отрицает того, что кто-то работает за 3500-4000, даже с опытом, но это не вся незалежна, как вы выше сами и написали. Потому нет ничего нереального в официаьной средней, я больше скажу, она занижена относительно реальной средней
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:32

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  SuperNeo написав:Если в селе не бухать, то можно не работая жить?

это что за бред? я про "не работая жить" ничего не говорил. не надо мне свои фантазии приписывать.
  SuperNeo написав:Не понятно для чего проворованую власть защищать, если же там не находишся??? За 5 лет 0 0 0 0 0 улучшений (99% опрос)!

тема обсуждения - средняя зп. я не защищаю власть, не провожу опросы насчёт есть ли улучшения и т.п.
  SuperNeo написав:Ваша позиция для меня понятна: "Моя хата з краю я нічого не знаю".

почему не знаю? в моём городе можно токарем работать на зп в 10-12 тысяч грн. это значительно влияет на уровень средней зп по стране.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:45

Сам спор уже сам по себе настораживает. Это как в СССР была в продаже копчёная колбаса или нет? Достаточно вспомнить содержание рекламы во времена присутствия денег у людей и сейчас, когда на бигбордах сосиски рекламируют. А корпоративы какие были?! О чем вы говорите
Востаннє редагувалось Moimir в Сер 16 тра, 2018 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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