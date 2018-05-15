Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Сер 16 тра, 2018 21:59

Pegasmaster Если в селе не бухать, то можно не работая жить? Не забирайте хлеб в Министра социальной политики. Только у него мандат на такие высказывания: "Вы много жрете", "Вообще обнаглели зимой в одних труселях ходить" (а есть такие что и без). Ваша позиция для меня понятна: "Моя хата з краю я нічого не знаю". У меня в Киеве в квартире тепло и уютно и получаю я норм, а где то в Черкасах знаю я таких... Открою секрет за Черкасами еще хуже живут! Не понятно для чего проворованую власть защищать, если же там не находишся??? За 5 лет 0 0 0 0 0 улучшений (99% опрос)!