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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:49

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Сам себя утром не похвалишь - весь день ходишь, как оплёванный.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:59

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Pegasmaster написав:в Харькове на те же специальности типа токарь. зп от 10к.

Харьков, Киев, Одесса - вся Украина?

  Faceless написав:Это значительная ее часть.

Точно? Даже не половина.

  Faceless написав:Потому нет ничего нереального в официаьной средней, я больше скажу, она занижена относительно реальной средней

Я получаю 90. Сотрудник получает 5. Средняя - 47500. Но все не будут зарабатывать 90. Никогда. Ровно как все не будут Цукерьергами\Морганами\Ротшильдами\Президентами Украины. Так жизнь устроена. Не мне Вам это говорить.



  Pegasmaster написав:а я от вас, что все фермеры в Черкасской области нищеброды. вы же не балабол, верно?

Верно. с 1Га чистоганом выходит в среднем 7-9К грн в год. В ГОД, КАРЛ! И это еще если все норм пройдет, не заболеет поле или не нападут насекомые. Кол-во земли поделите на общее число жителей области, а потом еще и на 12 месяцев?

ЗЫ. Перечитайте мой пост и перестаньте дергать слова из контекста. Пост звучал так:
"Прям каждый второй в черкасском селе - фермер с бешеным достатком". Не нужно перекручивать.

  Pegasmaster написав:в моём городе можно токарем работать на зп в 10-12 тысяч грн. это значительно влияет на уровень средней зп по стране.

Запомни - твой город, это не вся страна.
trix_kr
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 23:38

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

trix_kr написав:
  Faceless написав:Это значительная ее часть.

Точно? Даже не половина.

Точно.
Я не писал "бОльшая", я писал "значительная". В этих городах окромя их постоянного населения работает море народа из пригородов и даже области, а порой и соседних областей.
Они охватывают примерно до трети населения, то это однозначно значительная часть.
trix_kr написав:
  Faceless написав:Потому нет ничего нереального в официаьной средней, я больше скажу, она занижена относительно реальной средней

Я получаю 90. Сотрудник получает 5. Средняя - 47500. Но все не будут зарабатывать 90. Никогда. Ровно как все не будут Цукерьергами\Морганами\Ротшильдами\Президентами Украины. Так жизнь устроена. Не мне Вам это говорить.

1) Думаю вы и сами понимаете, что приведенный пример утрирован до крайности, и не имеет ничего общего с реальностью.
В реальном мире распределение по доходам намного равномернее, средняя не сильно отличается и от медианы и от моды. Уровень доходов, соответствующий средним, реально получают огромное количество людей.
2) Никто и не говорил, что все будут зарабатывать максимальные доходы.
Ни 10к, ни 20к, ни 30к гривен нельзя назвать большими деньгами. Не только в Киеве, не только в миллионниках, но и в Черкассах и Кропивницком.
К сожалению, та же госстатовская средняя - это очень скромные деньги. О чем тогда спор вообще? Причем тут ссылки на цукербергов с ротшильдами?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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