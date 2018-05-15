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Додано: Сер 16 тра, 2018 22:49
Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
Сам себя утром не похвалишь - весь день ходишь, как оплёванный.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 16 тра, 2018 22:59
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Харьков, Киев, Одесса - вся Украина?
Точно? Даже не половина.
Я получаю 90. Сотрудник получает 5. Средняя - 47500. Но все не будут зарабатывать 90. Никогда. Ровно как все не будут Цукерьергами\Морганами\Ротшильдами\Президентами Украины. Так жизнь устроена. Не мне Вам это говорить.
Верно. с 1Га чистоганом выходит в среднем 7-9К грн в год. В ГОД, КАРЛ! И это еще если все норм пройдет, не заболеет поле или не нападут насекомые. Кол-во земли поделите на общее число жителей области, а потом еще и на 12 месяцев?
ЗЫ. Перечитайте мой пост и перестаньте дергать слова из контекста. Пост звучал так:
"Прям каждый второй в черкасском селе - фермер с бешеным достатком". Не нужно перекручивать.
Запомни - твой город, это не вся страна.
Додано: Сер 16 тра, 2018 23:38
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Точно.
Я не писал "бОльшая", я писал "значительная". В этих городах окромя их постоянного населения работает море народа из пригородов и даже области, а порой и соседних областей.
Они охватывают примерно до трети населения, то это однозначно значительная часть.
1) Думаю вы и сами понимаете, что приведенный пример утрирован до крайности, и не имеет ничего общего с реальностью.
В реальном мире распределение по доходам намного равномернее, средняя не сильно отличается и от медианы и от моды. Уровень доходов, соответствующий средним, реально получают огромное количество людей.
2) Никто и не говорил, что все будут зарабатывать максимальные доходы.
Ни 10к, ни 20к, ни 30к гривен нельзя назвать большими деньгами. Не только в Киеве, не только в миллионниках, но и в Черкассах и Кропивницком.
К сожалению, та же госстатовская средняя - это очень скромные деньги. О чем тогда спор вообще? Причем тут ссылки на цукербергов с ротшильдами?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 17 тра, 2018 06:21
Так Вы пустозвон. Или вакансия Ваша - это результат Ваших фантазий?
Додано: Чет 17 тра, 2018 07:06
В условиях 100% монополии поднять прибыль за счет повышения тарифов в несколько раз тем, кому этот газ и принадлежит - гениально
Это всякие там лохи да бездари варятся в жесткой конкуренции борясь за каждый доллар, а все талантливые (вспомнил сашу стоматолога) вон где осели
Меня больше интересует кто эти люди которые пишут такие коммены - такие же хитропристроившиеся, порохоботы, или просто **иоты
Додано: Чет 17 тра, 2018 07:17
Додано: Чет 17 тра, 2018 07:38
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Плачут что зарплаты в конвертах. А я бы пошуршал по сайту
Требуется грузчик на 10000 а налоги за него платят как за минималку.
И никак не могут побороть конвертную зарплату. Парадокс.
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