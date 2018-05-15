Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Сер 16 тра, 2018 23:38

trix_kr написав: Faceless написав: Это значительная ее часть. Это значительная ее часть.

Точно? Даже не половина.

Точно? Даже не половина.

trix_kr написав: Faceless написав: Потому нет ничего нереального в официаьной средней, я больше скажу, она занижена относительно реальной средней Потому нет ничего нереального в официаьной средней, я больше скажу, она занижена относительно реальной средней

Я получаю 90. Сотрудник получает 5. Средняя - 47500. Но все не будут зарабатывать 90. Никогда. Ровно как все не будут Цукерьергами\Морганами\Ротшильдами\Президентами Украины. Так жизнь устроена. Не мне Вам это говорить. Я получаю 90. Сотрудник получает 5. Средняя - 47500. Но все не будут зарабатывать 90. Никогда. Ровно как все не будут Цукерьергами\Морганами\Ротшильдами\Президентами Украины. Так жизнь устроена. Не мне Вам это говорить.

Точно.Я не писал "бОльшая", я писал "значительная". В этих городах окромя их постоянного населения работает море народа из пригородов и даже области, а порой и соседних областей.Они охватывают примерно до трети населения, то это однозначно значительная часть.1) Думаю вы и сами понимаете, что приведенный пример утрирован до крайности, и не имеет ничего общего с реальностью.В реальном мире распределение по доходам намного равномернее, средняя не сильно отличается и от медианы и от моды. Уровень доходов, соответствующий средним, реально получают огромное количество людей.2) Никто и не говорил, что все будут зарабатывать максимальные доходы.Ни 10к, ни 20к, ни 30к гривен нельзя назвать большими деньгами. Не только в Киеве, не только в миллионниках, но и в Черкассах и Кропивницком.К сожалению, та же госстатовская средняя - это очень скромные деньги. О чем тогда спор вообще? Причем тут ссылки на цукербергов с ротшильдами?