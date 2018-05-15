Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 08:21

Ах да, выше была история про человека, знающего 3 языка и работающего на 5-6 тыс грн. Это вообще за гранью добра и зла. Агенства переводов в Киеве платят от 80 до 120 гривен за печатную страницу текста в зависимости от качества работы и того, как много потом надо редактировать (1820-1900 символов), это если обычный перевод. И да, начинающим и студентам 40-60 грн страница. А ещё есть устный перевод, там вилка значительно больше и зависит от очень многих факторов 10-25$/час. Изредка, бывает и больше. Это английский, если же речь идёт о других языках - заказов меньше, но и оплачиваются они выше.

И да, письменный перевод - это работа удалённая, так что не имеет значения место жительства.