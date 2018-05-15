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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:11

  BIGor написав:
  Amid написав:Я хз, где вы такие зарплаты (по 6-7К грн) находите.
У меня вчерашние студенты в отделе по 13К получают.

Киньте вакансию плиз. Не будьте пустозвоном.

Вам не подойдет - там, наверняка, работать надо, а не просто штаны просиживать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:21

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

Ах да, выше была история про человека, знающего 3 языка и работающего на 5-6 тыс грн. Это вообще за гранью добра и зла. Агенства переводов в Киеве платят от 80 до 120 гривен за печатную страницу текста в зависимости от качества работы и того, как много потом надо редактировать (1820-1900 символов), это если обычный перевод. И да, начинающим и студентам 40-60 грн страница. А ещё есть устный перевод, там вилка значительно больше и зависит от очень многих факторов 10-25$/час. Изредка, бывает и больше. Это английский, если же речь идёт о других языках - заказов меньше, но и оплачиваются они выше.
И да, письменный перевод - это работа удалённая, так что не имеет значения место жительства.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:00

Полагаю что разговор на данную тему в ближайшем магазине у завода совсем иначе происходит.
pibodi
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:31

  Amid написав:
  makishin60 написав:4000-4500 получают с опытом 15-20 лет работы

Этого быть не может. Или остальное в конверте поискать надо. Такой суммы даже на бензин не хватит.
Я писал "вчерашний студент" - выпускник сразу после Университета. 13К грн, это всего лишь 500$, начальная зарплата для базовых потребностей.
Moimir
В перечисленных областях - вырубка леса, контрабанда, зп.в конвертах. Это может быть ОФИЦИАЛЬНЫМ доходом, но никак не полным.


В Киеве вырубка леса? :shock: Или вы думаете, что 1 200 000 закарпатцев все стоят на таможне с 2мя пачками сигарет? :shock: В контрабасе задействовано от силы несколько десятков тысяч человек.Прокормить всю араву они точно не смогут.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:34

  makishin60 написав:
  Amid написав:Я хз, где вы такие зарплаты (по 6-7К грн) находите.
У меня вчерашние студенты в отделе по 13К получают.

Где вы находите такие работы где студенты по 13 к получают ? , у нас в офисе инженеры 4000-4500 получают с опытом 15-20 лет работы


Отрасли разные. Производители, а тем более фармацевты лупят бабло неплохо.В аптеках думаю цены все видели. Торговля запчастями тоже неплохое дело, когда дают скидку до 20 процентов страшно представить какая там наценка.
Ratatui
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  #<1 ... 5678
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