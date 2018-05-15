Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Вам не подойдет - там, наверняка, работать надо, а не просто штаны просиживать.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 08:11
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:21
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Ах да, выше была история про человека, знающего 3 языка и работающего на 5-6 тыс грн. Это вообще за гранью добра и зла. Агенства переводов в Киеве платят от 80 до 120 гривен за печатную страницу текста в зависимости от качества работы и того, как много потом надо редактировать (1820-1900 символов), это если обычный перевод. И да, начинающим и студентам 40-60 грн страница. А ещё есть устный перевод, там вилка значительно больше и зависит от очень многих факторов 10-25$/час. Изредка, бывает и больше. Это английский, если же речь идёт о других языках - заказов меньше, но и оплачиваются они выше.
И да, письменный перевод - это работа удалённая, так что не имеет значения место жительства.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:00
Полагаю что разговор на данную тему в ближайшем магазине у завода совсем иначе происходит.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:31
В Киеве вырубка леса? Или вы думаете, что 1 200 000 закарпатцев все стоят на таможне с 2мя пачками сигарет? В контрабасе задействовано от силы несколько десятков тысяч человек.Прокормить всю араву они точно не смогут.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:34
Отрасли разные. Производители, а тем более фармацевты лупят бабло неплохо.В аптеках думаю цены все видели. Торговля запчастями тоже неплохое дело, когда дают скидку до 20 процентов страшно представить какая там наценка.
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