Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46

Viktor написав: По-вашему те кто не может двух слов связать должны умирать от голода и холода? Для них вполне подходящей будет физическая работа. И такая есть...но за нее платят от 4000 до 6000 в зависимости от региона. А хорошо было бы, если бы платили 12000-15000.

А супер-эрудированные (с ваших слов) в таком случае могли бы претендовать на 25000-30000.

p.s. Умный и со связями всегда заработает, а задача государства создать условия для тех кто и умом не силен и связей нужных не имеет. По-вашему те кто не может двух слов связать должны умирать от голода и холода? Для них вполне подходящей будет физическая работа. И такая есть...но за нее платят от 4000 до 6000 в зависимости от региона. А хорошо было бы, если бы платили 12000-15000.А супер-эрудированные (с ваших слов) в таком случае могли бы претендовать на 25000-30000.p.s. Умный и со связями всегда заработает, а задача государства создать условия для тех кто и умом не силен и связей нужных не имеет.

Это обычная конкуренция. В век автоматизации и информатизации не нужно столько рабочих на простую физическую работу, а на востребованные позиции - растут и растут требования по квалификации."Хорошо бы, если бы платили"... Очень странно на финфоруме читать такое. Хорошо быть здоровым и богатым, плохо быть бедным и больным, то-то в этом духе.Супер-эрудированные, если это не домашний беспомощный ботаник, уровень 25-30к набирают достаточно быстро уже после старта, а претендовать они могут на в разы большее.У государства нет задачи бороться против естественных процессов на рынке, у него задача создать условия для бизнеса, чтобы от создавал рабочие места. А быть нянькой для условного миллиона грузчиков, потому что они не могут/не хотят быть никем кроме грузчиков - такой задачи нет.