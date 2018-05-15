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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:13

Amid дайте телефон, два слова свяжу!!!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:15

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Imp написав:Итого из 42 млн жителей Украины только 4 миллиона (Киев) видят хорошие зарплаты, еще 4 млн (Днепр, Харьков, Одесса, Львов) видит сносные зарплаты и еще 34 млн (ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА) людей живут в городах, в которых 5-6 тысяч - это офигенная зарплата.

всё правильно, именно из этого и формируется СРЕДНЯЯ зарплата, которую мы обсуждаем в этой ветке.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:35

  Amid написав:
  BIGor написав:Киньте вакансию плиз. Не будьте пустозвоном.


А какое, позвольте, поинтересоваться, у вас образование. Вполне, вероятно, это будет бессмыленно.
З.П. оговаривается исключительно по результатам собеседования. Многие даже не могут по телефону двух слов связать.


По-вашему те кто не может двух слов связать должны умирать от голода и холода? Для них вполне подходящей будет физическая работа. И такая есть...но за нее платят от 4000 до 6000 в зависимости от региона. А хорошо было бы, если бы платили 12000-15000.
А супер-эрудированные (с ваших слов) в таком случае могли бы претендовать на 25000-30000.
p.s. Умный и со связями всегда заработает, а задача государства создать условия для тех кто и умом не силен и связей нужных не имеет.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Viktor написав:По-вашему те кто не может двух слов связать должны умирать от голода и холода? Для них вполне подходящей будет физическая работа. И такая есть...но за нее платят от 4000 до 6000 в зависимости от региона. А хорошо было бы, если бы платили 12000-15000.
А супер-эрудированные (с ваших слов) в таком случае могли бы претендовать на 25000-30000.
p.s. Умный и со связями всегда заработает, а задача государства создать условия для тех кто и умом не силен и связей нужных не имеет.

Это обычная конкуренция. В век автоматизации и информатизации не нужно столько рабочих на простую физическую работу, а на востребованные позиции - растут и растут требования по квалификации.
"Хорошо бы, если бы платили"... Очень странно на финфоруме читать такое. Хорошо быть здоровым и богатым, плохо быть бедным и больным, то-то в этом духе.
Супер-эрудированные, если это не домашний беспомощный ботаник, уровень 25-30к набирают достаточно быстро уже после старта, а претендовать они могут на в разы большее.
У государства нет задачи бороться против естественных процессов на рынке, у него задача создать условия для бизнеса, чтобы от создавал рабочие места. А быть нянькой для условного миллиона грузчиков, потому что они не могут/не хотят быть никем кроме грузчиков - такой задачи нет.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:50

Re: похвалився

  Faceless написав:У государства нет задачи бороться против естественных процессов на рынке, у него задача создать условия для бизнеса, чтобы от создавал рабочие места. А быть нянькой для условного миллиона грузчиков, потому что они не могут/не хотят быть никем кроме грузчиков - такой задачи нет.

Это где ТАКое записано? что только для бизнеса
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:52

  Viktor написав:По-вашему те кто не может двух слов связать должны умирать от голода и холода? Для них вполне подходящей будет физическая работа. И такая есть...но за нее платят от 4000 до 6000 в зависимости от региона. А хорошо было бы, если бы платили 12000-15000.
А супер-эрудированные (с ваших слов) в таком случае могли бы претендовать на 25000-30000.
p.s. Умный и со связями всегда заработает, а задача государства создать условия для тех кто и умом не силен и связей нужных не имеет.

А вы бы наняли себе глупого работника? Вот даже грузчика. Которому каждый раз нужно объяснять: что и куда нести и как именно укладывать. Или глупого водилу, который вашу фуру с товаром на миллионы в кювет положит. Глупого сборщика-комплектовщщика?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:55

  Amid написав:Если упрощённо, - то фармпроизводство.

UPD. Людей очень тяжело найти, не просто толковых, а, хотя бы тех, кто хочет работать.
В основном - ничего не знают, ничего не умеют, работать не хотят, зарплату большую хотят.


Случайно не офис Фармак киевский ?
Хотя фармпроизводств сейчас хватает и не только в Киеве.
Вчерашние студенты 13к, а специалисты с опытом (каким ?) сколько ?
Кстати с ростом курса доллара продукция отечественных фармпроизводств по цене вполне себе подтянулась к импортным.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:08

  Faceless написав:
  Viktor написав:По-вашему те кто не может двух слов связать должны умирать от голода и холода? Для них вполне подходящей будет физическая работа. И такая есть...но за нее платят от 4000 до 6000 в зависимости от региона. А хорошо было бы, если бы платили 12000-15000.
А супер-эрудированные (с ваших слов) в таком случае могли бы претендовать на 25000-30000.
p.s. Умный и со связями всегда заработает, а задача государства создать условия для тех кто и умом не силен и связей нужных не имеет.

Это обычная конкуренция. В век автоматизации и информатизации не нужно столько рабочих на простую физическую работу, а на востребованные позиции - растут и растут требования по квалификации.
"Хорошо бы, если бы платили"... Очень странно на финфоруме читать такое. Хорошо быть здоровым и богатым, плохо быть бедным и больным, то-то в этом духе.
Супер-эрудированные, если это не домашний беспомощный ботаник, уровень 25-30к набирают достаточно быстро уже после старта, а претендовать они могут на в разы большее.
У государства нет задачи бороться против естественных процессов на рынке, у него задача создать условия для бизнеса, чтобы от создавал рабочие места. А быть нянькой для условного миллиона грузчиков, потому что они не могут/не хотят быть никем кроме грузчиков - такой задачи нет.


Вы ошибаетесь:
1. Никто уровень 25-30 не набирает, за редким исключением. Жгите еще!!!
2. Государство таки должно быть нянькой для самых невостребованных на рынке труда
3. Про каких грузчиков речь, если на озвученную мной цифру в жалкие 10000 грн желаемого заработка в ОТДЕЛЕНИИ Идея Банка, HR поспешила попрощаться, сказав при этом что это слишком много.
Фейслесс, так в какой-же, все-таки, стране Вы живете? Что у Вас и Ваших знакомых все по-другому?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:16

  Gastarbaiter написав:
  Viktor написав:По-вашему те кто не может двух слов связать должны умирать от голода и холода? Для них вполне подходящей будет физическая работа. И такая есть...но за нее платят от 4000 до 6000 в зависимости от региона. А хорошо было бы, если бы платили 12000-15000.
А супер-эрудированные (с ваших слов) в таком случае могли бы претендовать на 25000-30000.
p.s. Умный и со связями всегда заработает, а задача государства создать условия для тех кто и умом не силен и связей нужных не имеет.

А вы бы наняли себе глупого работника? Вот даже грузчика. Которому каждый раз нужно объяснять: что и куда нести и как именно укладывать. Или глупого водилу, который вашу фуру с товаром на миллионы в кювет положит. Глупого сборщика-комплектовщщика?


О чем мы говорим? Речь о необходимом минимальном уровне дохода, который и для глупых грузчиков/водил/дворников/уборщиков должен составлять 12-15 тыс. А хочешь поумнее - плати 18-20 тыс. Это же какие-то 600-700 баксов...Жалкие 600 баксов. Вам не смешно спорить о том что это много для людей, которые 2/3 жизни проводят работая на Вас?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:20

А что эти люди сделали для того, чтобы им платили достаточно? Может, приложили какие-то усилия, чтобы быть более квалифицированным сотрудником, чем основная масса их конкурентов на рынке труда? Или освоили профессию, которая будет востребованной еще многие годы, причем не просто азы, а постоянно совершенствуются? Нет, им просто все должны. Ну посмотрите тренды на рынке труда, например, сейчас востебованы веб-мастера и веб-разработчики. Только не те, что на шаблонах ВордПресса сайты-визитки верстают, а реально профи. Ну, разве трудно пойти на какие-нибудь курсы, например, курсы веб дизайна https://dan-it.com.ua/program/uiux-design/ Плюс еще получить знания из того же Интернета, благо информации сейчас полно, стать профи и получать свою штуку-полторы. Не так уж и сложно.
Natt
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