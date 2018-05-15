Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Viktor написав:О чем мы говорим? Речь о необходимом минимальном уровне дохода, который и для глупых грузчиков/водил/дворников/уборщиков должен составлять 12-15 тыс. А хочешь поумнее - плати 18-20 тыс. Это же какие-то 600-700 баксов...Жалкие 600 баксов. Вам не смешно спорить о том что это много для людей, которые 2/3 жизни проводят работая на Вас?
Вы ориентируетесь на абсолютные цифры, забывая при этом, что если каждому глупому неквалифицированному работнику платить по 400 баксов, то и цены будут намного выше на все. Вы думаете, что уровень жизни грузчика в США или Европе сильно отличается от уровня жизни его украинского коллеги? Что они там все на личных яхтах отпуск проводят и в особняках живут? Блин, во всем мире так: умный с образованием - получай выше средней з/п. Глупый и/или ничего не умеешь - существуй на минималку. Если человеку стремно доверить какой-либо процесс или материальные ценности, так за что ему платить высокую зарплату? Вам говорят, что в Украине сейчас достаточно возможностей даже для не шибко умных/квалифицированных зарабатывать по 8-10 тыс. Ну ОК, не для всех, но для молодых или среднего возраста - вполне. Если человек при наличии квалификации (особенно требующей нескольких лет обучения в вузе) сидит на минималке, то это исключительно его лень или боязнь перемен.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Чет 17 тра, 2018 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Natt написав:А что эти люди сделали для того, чтобы им платили достаточно? Может, приложили какие-то усилия, чтобы быть более квалифицированным сотрудником, чем основная масса их конкурентов на рынке труда? Или освоили профессию, которая будет востребованной еще многие годы, причем не просто азы, а постоянно совершенствуются? Нет, им просто все должны. Ну посмотрите тренды на рынке труда, например, сейчас востебованы веб-мастера и веб-разработчики. Только не те, что на шаблонах ВордПресса сайты-визитки верстают, а реально профи. Ну, разве трудно пойти на какие-нибудь курсы, например, курсы веб дизайна https://dan-it.com.ua/program/uiux-design/ Плюс еще получить знания из того же Интернета, благо информации сейчас полно, стать профи и получать свою штуку-полторы. Не так уж и сложно.
Вы правы, но представьте себе несколько миллионов 40-50 летних теток-дядек на курсах ВеБ-дизайна. А работать кто будет? Кто будет убирать в подъезде? Кто будет водить троллейбус? Кто будет печь хлеб? Воспитывать и учить детей в садиках и школах? И таких профессий можно перечислять до бесконечности.... Именно на защиту таких людей я пытаюсь встать. Именно для них доход должен начинаться, хотя-бы, от 10 т/мес. А те, кто может сам чему-то научиться, будут зарабатывать больше и намного больше.
Viktor написав:Вы правы, но представьте себе несколько миллионов 40-50 летних теток-дядек на курсах ВеБ-дизайна. А работать кто будет? Кто будет убирать в подъезде? Кто будет водить троллейбус? Кто будет печь хлеб? Воспитывать и учить детей в садиках и школах? И таких профессий можно перечислять до бесконечности.... Именно на защиту таких людей я пытаюсь встать. Именно для них доход должен начинаться, хотя-бы, от 10 т/мес. А те, кто может сам чему-то научиться, будут зарабатывать больше и намного больше.
Рынок сам все расставит по местам. Если все тетки уйдут в веб-дизайн, то профессия уборщицы станет востребованной и хорошо оплачиваемой. ПС. Уже сейчас по Киеву можно видеть объявления на уборщиц по 6000.