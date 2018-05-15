Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 11:27

Viktor написав: О чем мы говорим? Речь о необходимом минимальном уровне дохода, который и для глупых грузчиков/водил/дворников/уборщиков должен составлять 12-15 тыс. А хочешь поумнее - плати 18-20 тыс. Это же какие-то 600-700 баксов...Жалкие 600 баксов. Вам не смешно спорить о том что это много для людей, которые 2/3 жизни проводят работая на Вас? О чем мы говорим? Речь о необходимом минимальном уровне дохода, который и для глупых грузчиков/водил/дворников/уборщиков должен составлять 12-15 тыс. А хочешь поумнее - плати 18-20 тыс. Это же какие-то 600-700 баксов...Жалкие 600 баксов. Вам не смешно спорить о том что это много для людей, которые 2/3 жизни проводят работая на Вас?

Вы ориентируетесь на абсолютные цифры, забывая при этом, что если каждому глупому неквалифицированному работнику платить по 400 баксов, то и цены будут намного выше на все.Вы думаете, что уровень жизни грузчика в США или Европе сильно отличается от уровня жизни его украинского коллеги? Что они там все на личных яхтах отпуск проводят и в особняках живут? Блин, во всем мире так: умный с образованием - получай выше средней з/п. Глупый и/или ничего не умеешь - существуй на минималку.Если человеку стремно доверить какой-либо процесс или материальные ценности, так за что ему платить высокую зарплату?Вам говорят, что в Украине сейчас достаточно возможностей даже для не шибко умных/квалифицированных зарабатывать по 8-10 тыс. Ну ОК, не для всех, но для молодых или среднего возраста - вполне. Если человек при наличии квалификации (особенно требующей нескольких лет обучения в вузе) сидит на минималке, то это исключительно его лень или боязнь перемен.