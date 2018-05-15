Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Natt написав:А что эти люди сделали для того, чтобы им платили достаточно? Может, приложили какие-то усилия, чтобы быть более квалифицированным сотрудником, чем основная масса их конкурентов на рынке труда? Или освоили профессию, которая будет востребованной еще многие годы, причем не просто азы, а постоянно совершенствуются? Нет, им просто все должны. Ну посмотрите тренды на рынке труда, например, сейчас востебованы веб-мастера и веб-разработчики. Только не те, что на шаблонах ВордПресса сайты-визитки верстают, а реально профи. Ну, разве трудно пойти на какие-нибудь курсы, например, курсы веб дизайна https://dan-it.com.ua/program/uiux-design/ Плюс еще получить знания из того же Интернета, благо информации сейчас полно, стать профи и получать свою штуку-полторы. Не так уж и сложно.
Вы правы, но представьте себе несколько миллионов 40-50 летних теток-дядек на курсах ВеБ-дизайна. А работать кто будет? Кто будет убирать в подъезде? Кто будет водить троллейбус? Кто будет печь хлеб? Воспитывать и учить детей в садиках и школах? И таких профессий можно перечислять до бесконечности.... Именно на защиту таких людей я пытаюсь встать. Именно для них доход должен начинаться, хотя-бы, от 10 т/мес. А те, кто может сам чему-то научиться, будут зарабатывать больше и намного больше.
Viktor написав:Вы правы, но представьте себе несколько миллионов 40-50 летних теток-дядек на курсах ВеБ-дизайна. А работать кто будет? Кто будет убирать в подъезде? Кто будет водить троллейбус? Кто будет печь хлеб? Воспитывать и учить детей в садиках и школах? И таких профессий можно перечислять до бесконечности.... Именно на защиту таких людей я пытаюсь встать. Именно для них доход должен начинаться, хотя-бы, от 10 т/мес. А те, кто может сам чему-то научиться, будут зарабатывать больше и намного больше.
Рынок сам все расставит по местам. Если все тетки уйдут в веб-дизайн, то профессия уборщицы станет востребованной и хорошо оплачиваемой. ПС. Уже сейчас по Киеву можно видеть объявления на уборщиц по 6000.
Viktor написав:Вы правы, но представьте себе несколько миллионов 40-50 летних теток-дядек на курсах ВеБ-дизайна. А работать кто будет? Кто будет убирать в подъезде? Кто будет водить троллейбус? Кто будет печь хлеб? Воспитывать и учить детей в садиках и школах? И таких профессий можно перечислять до бесконечности.... Именно на защиту таких людей я пытаюсь встать. Именно для них доход должен начинаться, хотя-бы, от 10 т/мес. А те, кто может сам чему-то научиться, будут зарабатывать больше и намного больше.
Рынок сам все расставит по местам. Если все тетки уйдут в веб-дизайн, то профессия уборщицы станет востребованной и хорошо оплачиваемой. ПС. Уже сейчас по Киеву можно видеть объявления на уборщиц по 6000.
Вам знакомо понятие "социальный капитализм"? А он, между прочем, залог успеха на Западе. Нельзя пускать все на самотек капитализма. Нужно и государству применять рычаги для управления этим процессом. А то такими темпами к средней ЗП 1000 у.е. мы придем лет через 10-15...
Gastarbaiter написав:ПС. Уже сейчас по Киеву можно видеть объявления на уборщиц по 6000.
Рынок вещь хорошая, но если на рынке труда отсутствует государство с умной ненавязчивой рукой направляющей процессы в нужное русло посредством законодательства - то такое состояние с одной лишь рукой рынка называется дикий капитализм, от него уже давно ушли в большинстве стран мира.
Если бы так все было радостно как по коментам некоторых коментаторов , то в Украине уже бы текли молочные реки по кисельным берегам , но в реальности картина намного страшнее чем она кажется когда сидишь на Киевском Узвозе попивая дорогой кофе .
Pegasmaster написав:как ты там говорил:"глаголы в повелительном наклонении оставь для своей жены". воспользуйся своим советом.
Это говорил я. Ты сам себе придумывай А не юзай чужое
Pegasmaster написав:я и не говорил, что каждый второй в черкасском селе - фермер с бешеным достатком, не надо перекручивать. я говорил, что можно достойно жить.
А я говорил, что не все буду фермерами, нужно и на тракторе поездить. Фермер ведь сам не будет делать все, правда? Нужны наемные работники. И всем плотют 500 баксов? Не смеши, а читай дальше.
Pegasmaster написав:учитывая, что среднее поле это 50-100 га это сколько? от 350 до 900 тысяч грн на одно поле. на одно! КАРЛ! а в нормальном хозяйстве тысячи гектар.
Учитывая, что площадь Черкасско обл. = 21 тыс. кв. км, а это 2,1 млн Га(с учетом площади городов, но мы опустим это и запишем в твою пользу). В Селе живет 551 тыс. населения по данной области. Путем простых математических вычислений получаем, что на 1 чел. выходит 3,8 Га. Или 38 тыс. грн в год, или 3 тыс. грн\мес, КАРЛ!!! Так шо садись, сына, за идею - 5, за исполнение - кол. А это всего-то была простая математика
Pegasmaster написав:зп в 8-10 тысяч грн это бешеные деньги оказывается.
болезный, я вам говорю, что масса народу столько получает и даже меньше! Но вы слышать не хотите и продолжаете строчить посты со своего эпла, катаясь по Киеву на своем мерсе.
Imp написав:Если кто не верит - то поднимает свою пятую точку, едет на жд/автовокзал, покупает билет в случайный город с населением пусть даже 100 тысяч (но для полноты эффекта лучше в тысяч 20-30) и едет туда. По приезду ходит по городу и открывает для себя НАСТОЯЩУЮ Украину, а не холеную столицу.
Столичные офисные теоретики блин.
Совершенно в дырочку!!!
Pegasmaster написав:всё правильно, именно из этого и формируется СРЕДНЯЯ зарплата, которую мы обсуждаем в этой ветке.
Еще раз для тех, кто в бронепоезде, ой простите, в Киеве. Средняя по больнице ниАчОм от слова совсем. Я об этом пол топика вам жую, а вы даже глотнуть не собираетесь
Gastarbaiter написав:Вы думаете, что уровень жизни грузчика в США или Европе сильно отличается от уровня жизни его украинского коллеги?
Я это знаю и видел неоднократно, как после смены на складе типа "новой почты", грузчик прыгает в альфо-ромео(да, старенькое авто) и едет домой.
Востаннє редагувалось trix_kr в Чет 17 тра, 2018 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Viktor написав:p.s. Умный и со связями всегда заработает, а задача государства создать условия для тех кто и умом не силен и связей нужных не имеет.
Скорее бы расставил "знаки препинания" несколько иначе. И вот почему. На памяти совсем недавняя, реальная история и если бы она была исключением, то возможно ею можно было бы пренебречь. Жили были в областном центре два хлопа, один грамотный, реально умный у второго мама работает каким то начальником в казначействе, закончил он какой то ВУЗ который уже и расформировали даеще и заочно и для чистоты ли эксперимента или по случайности великой пошли устраиваться в одну ИТ контору. Вот догадайтесь кого туда взяли. Первый же уехал потом во Львов. Так, что кумовство пока еще не ушло на задний план, а реальная конкуренция не заиграла, как ей подобает. Может в крупных городах этот перекос несколько сглажен, но в небольших - нет. А умный и со связями это уже мутант.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 17 тра, 2018 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав: Это обычная конкуренция. В век автоматизации и информатизации не нужно столько рабочих на простую физическую работу, а на востребованные позиции - растут и растут требования по квалификации. "Хорошо бы, если бы платили"... Очень странно на финфоруме читать такое. Хорошо быть здоровым и богатым, плохо быть бедным и больным, то-то в этом духе. Супер-эрудированные, если это не домашний беспомощный ботаник, уровень 25-30к набирают достаточно быстро уже после старта, а претендовать они могут на в разы большее. У государства нет задачи бороться против естественных процессов на рынке, у него задача создать условия для бизнеса, чтобы от создавал рабочие места. А быть нянькой для условного миллиона грузчиков, потому что они не могут/не хотят быть никем кроме грузчиков - такой задачи нет.
Это не конкуренция. Это безработица и отсутствие рабочих профсоюзов
freeze написав:Рынок вещь хорошая, но если на рынке труда отсутствует государство с умной ненавязчивой рукой направляющей процессы в нужное русло посредством законодательства - то такое состояние с одной лишь рукой рынка называется дикий капитализм, от него уже давно ушли в большинстве стран мира.
Социализм заключается в том, чтобы не дать человеку сдохнуть от голода и холода, если он не может работать по объективным причинам, а не в том, чтобы каждый бездельник/неумеха имел от 1000 дол. дохода. Как может государство управлять процессом? Издать указ, чтобы грузчикам меньше 15 тыс. не платить? Или "ненавязчиво" начать платить уборщицам в гос. учреждениях среднюю з/п? Роль государства в том, чтобы обеспечивать условия для создания новых рабочих мест. Чтобы обеспечивать подготовку нужных специалистов в нужных количествах. Рабочих мест в Украине хватает. Возможности для обучения тоже, вроде, есть. Как еще государство должно действовать? Пока "специалисты" будут сидеть в своих болотах на 4000 и ждать милости свыше - ничего и не изменится. Или вы думаете, что бизнес зарплаты поднимает из человеколюбия?
Viktor написав:1. Никто уровень 25-30 не набирает, за редким исключением. Жгите еще!!!
Да уж никто? Не смешите.
Viktor написав:2. Государство таки должно быть нянькой для самых невостребованных на рынке труда
Приведите пожалуйста, где это такое зафиксировано. Я уж не говорю о том, что это очень опасная практика.
Viktor написав:3. Про каких грузчиков речь, если на озвученную мной цифру в жалкие 10000 грн желаемого заработка в ОТДЕЛЕНИИ Идея Банка, HR поспешила попрощаться, сказав при этом что это слишком много. Фейслесс, так в какой-же, все-таки, стране Вы живете? Что у Вас и Ваших знакомых все по-другому?
"В отделении" это не вакансия. Кассир, операционист, менеджер по работе с премиум клиентами = это разные вещи. В банках даже в регионах можно зарабатывать и 20 и 30 и 40к. Я то в Украине живу, и мало того, ориентируюсь далеко не только на один Киев.
Moimir написав:Это не конкуренция. Это безработица и отсутствие рабочих профсоюзов
Это тоже конкуренция. А рабочие профсоюзы, как раз, это механизмы уменьшения конкуренции
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