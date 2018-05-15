Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 12:17

Pegasmaster написав: как ты там говорил:"глаголы в повелительном наклонении оставь для своей жены". воспользуйся своим советом. как ты там говорил:"глаголы в повелительном наклонении оставь для своей жены". воспользуйся своим советом.

Pegasmaster написав: я и не говорил, что каждый второй в черкасском селе - фермер с бешеным достатком, не надо перекручивать. я говорил, что можно достойно жить. я и не говорил, что каждый второй в черкасском селе - фермер с бешеным достатком, не надо перекручивать. я говорил, что можно достойно жить.

Pegasmaster написав: учитывая, что среднее поле это 50-100 га это сколько? от 350 до 900 тысяч грн на одно поле. на одно! КАРЛ! а в нормальном хозяйстве тысячи гектар. учитывая, что среднее поле это 50-100 га это сколько? от 350 до 900 тысяч грн на одно поле. на одно! КАРЛ! а в нормальном хозяйстве тысячи гектар.

Pegasmaster написав: зп в 8-10 тысяч грн это бешеные деньги оказывается. зп в 8-10 тысяч грн это бешеные деньги оказывается.

Imp написав: Если кто не верит - то поднимает свою пятую точку, едет на жд/автовокзал, покупает билет в случайный город с населением пусть даже 100 тысяч (но для полноты эффекта лучше в тысяч 20-30) и едет туда. По приезду ходит по городу и открывает для себя НАСТОЯЩУЮ Украину, а не холеную столицу.



Столичные офисные теоретики блин. Если кто не верит - то поднимает свою пятую точку, едет на жд/автовокзал, покупает билет в случайный город с населением пусть даже 100 тысяч (но для полноты эффекта лучше в тысяч 20-30) и едет туда. По приезду ходит по городу и открывает для себя НАСТОЯЩУЮ Украину, а не холеную столицу.Столичные офисные теоретики блин.

Pegasmaster написав: всё правильно, именно из этого и формируется СРЕДНЯЯ зарплата, которую мы обсуждаем в этой ветке. всё правильно, именно из этого и формируется СРЕДНЯЯ зарплата, которую мы обсуждаем в этой ветке.

Gastarbaiter написав: Вы думаете, что уровень жизни грузчика в США или Европе сильно отличается от уровня жизни его украинского коллеги? Вы думаете, что уровень жизни грузчика в США или Европе сильно отличается от уровня жизни его украинского коллеги?

Это говорил я. Ты сам себе придумывайА не юзай чужоеА я говорил, что не все буду фермерами, нужно и на тракторе поездить. Фермер ведь сам не будет делать все, правда? Нужны наемные работники. И всем плотют 500 баксов? Не смеши, а читай дальше.Учитывая, что площадь Черкасско обл. = 21 тыс. кв. км, а это 2,1 млн Га(с учетом площади городов, но мы опустим это и запишем в твою пользу). В Селе живет 551 тыс. населения по данной области. Путем простых математических вычислений получаем, что на 1 чел. выходит 3,8 Га. Или 38 тыс. грн в год, или 3 тыс. грн\мес, КАРЛ!!! Так шо садись, сына, за идею - 5, за исполнение - кол. А это всего-то была простая математикаболезный, я вам говорю, что масса народу столько получает и даже меньше! Но вы слышать не хотите и продолжаете строчить посты со своего эпла, катаясь по Киеву на своем мерсе.Совершенно в дырочку!!!Еще раз для тех, кто в бронепоезде, ой простите, в Киеве. Средняя по больнице ниАчОм от слова совсем. Я об этом пол топика вам жую, а вы даже глотнуть не собираетесьЯ это знаю и видел неоднократно, как после смены на складе типа "новой почты", грузчик прыгает в альфо-ромео(да, старенькое авто) и едет домой.