Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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trix_kr написав:Это говорил я. Ты сам себе придумывай А не юзай чужое
когда мне будет нужно твоё мнение, я спрошу.
trix_kr написав:А я говорил, что не все буду фермерами, нужно и на тракторе поездить. Фермер ведь сам не будет делать все, правда? Нужны наемные работники. И всем плотют 500 баксов?
а я и не говорил, что всем "плотют" по 500 баксов. я говорил, что можно достойно жить.
trix_kr написав:В Селе живет 551 тыс. населения по данной области. Путем простых математических вычислений получаем, что на 1 чел. выходит 3,8 Га. Или 38 тыс. грн в год, или 3 тыс. грн\мес, КАРЛ!!!
извини, но я тебе твой IQ никак поднять через комменты не могу. "Средний размер оплаты труда — макроэкономический показатель, вычисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определённой группы работающего населения. В частности, Средний национальный доход (то есть средний размер оплаты труда по стране) вычисляется как сумма зарплат всего работающего населения, делённая на количество работающего населения." ты же делишь на детей, пенсов, нетрудоспособных. писец, село и люды. не позорься.
trix_kr написав:Еще раз для тех, кто в бронепоезде, ой простите, в Киеве. Средняя по больнице ниАчОм от слова совсем.
ну надо ж, ну может для вас и "ниАчОм", но в развитых странах это важный макроэкономический показатель. но вы ж умнее всех, куда ж там министрам.
Imp написав:Слова человека, который по глупости или по недалекости считает, что "Киев" == "Украина", не догадываясь, что "Киев" ∈ "Украина". Со всей агломерацией Киев - это 4 млн человек. Со учетом остальных крупнейших городов Украины (в которых средние зарплаты уже в разы меньше) выходит Киев (4 млн) + Днепр (1) + Харьков (1.5) + Одесса (1) + Львов (0.7) = 8,2 млн. Итого из 42 млн жителей Украины только 4 миллиона (Киев) видят хорошие зарплаты, еще 4 млн (Днепр, Харьков, Одесса, Львов) видит сносные зарплаты и еще 34 млн (ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА) людей живут в городах, в которых 5-6 тысяч - это офигенная зарплата.
Если кто не верит - то поднимает свою пятую точку, едет на жд/автовокзал, покупает билет в случайный город с населением пусть даже 100 тысяч (но для полноты эффекта лучше в тысяч 20-30) и едет туда. По приезду ходит по городу и открывает для себя НАСТОЯЩУЮ Украину, а не холеную столицу.
Столичные офисные теоретики блин.
Ну зря Вы так, я например за свою карьеру не получал 13 тыс. грн в Киеве. То что написал тот кадр - это его влажные фантазии, которые он не подтвердил фактами.
Amid написав:BIGor Ищущий да обрящет. Никто никому ничего не должен. Чем раньше это все поймут, тем лучше. Вот эти "дай ссылку-дай ссылку" напоминают мне марокканских детей, которые ходят по 2-3 штуки за тобой и клянчат конфетку или копеечку, но стоит (не дай бог) им что-то дать, сразу вырастает толпа, и все уже настойчиво требуют и тут уже надо или срочно сваливать или просить помощь полиции. Именно так. И совсем непонятно, как из таких маленьких чудовищ выростают нормальные добродушные марокканцы. Пора может и нашему народу повзрослеть.
P/S мне всё равно что вы там подумаете, по этой теме я всё сказал.
Вы студент? Свои утверждения принято подтверждать фактами. Если есть куча таких вакансий - киньте, подтвердите. А не сразу в кусты, как какой-то студентишка.
freeze написав:Рынок вещь хорошая, но если на рынке труда отсутствует государство с умной ненавязчивой рукой направляющей процессы в нужное русло посредством законодательства - то такое состояние с одной лишь рукой рынка называется дикий капитализм, от него уже давно ушли в большинстве стран мира.
Социализм заключается в том, чтобы не дать человеку сдохнуть от голода и холода, если он не может работать по объективным причинам, а не в том, чтобы каждый бездельник/неумеха имел от 1000 дол. дохода. Как может государство управлять процессом? Издать указ, чтобы грузчикам меньше 15 тыс. не платить? Или "ненавязчиво" начать платить уборщицам в гос. учреждениях среднюю з/п? Роль государства в том, чтобы обеспечивать условия для создания новых рабочих мест. Чтобы обеспечивать подготовку нужных специалистов в нужных количествах. Рабочих мест в Украине хватает. Возможности для обучения тоже, вроде, есть. Как еще государство должно действовать? Пока "специалисты" будут сидеть в своих болотах на 4000 и ждать милости свыше - ничего и не изменится. Или вы думаете, что бизнес зарплаты поднимает из человеколюбия?
Типичный "предприниматель", возомнивший себя властелином вселенной. Из грязи в князи, небось, вылезло и начинает рассказывать про компетентность и профессионализм. Речь идет о стартовой ЗП овер 10000 для НЕСПЕЦИАЛИСТОВ. А спецы пусть хоть 50000 зарабатывают, никто же не против
У всех крупнейших городов есть агломерации, т.е. есть смысл включать не только их официальное население, а и население пригородов как минимум. Цифра фактически удвоится
А вот тут совсем не так. Киевская агломерация учитывается, потому что Киев растет по мере необходимости "впитать" больше рабочих рук и зачастую застройкой новых районов. А, например, Днепр "растет" для того, чтобы оставаться милионником и просто поглощает деревни и поселки, ничего не застраивая и не предоставляя городской зарплаты. Так что Днепровская агломерация - это вообще люди на пособиях и чудо если хотя бы на минималке. В других городах может быть и другая история, но врядли там все так же радужно как в столице. Старайтесь абстрагироваться от привычного для Вас столичного видения страны Украина и мыслить более приземленно.