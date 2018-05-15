Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 12:35

trix_kr написав: Это говорил я. Ты сам себе придумывай А не юзай чужое Это говорил я. Ты сам себе придумывай А не юзай чужое

trix_kr написав: А я говорил, что не все буду фермерами, нужно и на тракторе поездить. Фермер ведь сам не будет делать все, правда? Нужны наемные работники. И всем плотют 500 баксов? А я говорил, что не все буду фермерами, нужно и на тракторе поездить. Фермер ведь сам не будет делать все, правда? Нужны наемные работники. И всем плотют 500 баксов?

trix_kr написав: В Селе живет 551 тыс. населения по данной области. Путем простых математических вычислений получаем, что на 1 чел. выходит 3,8 Га. Или 38 тыс. грн в год, или 3 тыс. грн\мес, КАРЛ!!! В Селе живет 551 тыс. населения по данной области. Путем простых математических вычислений получаем, что на 1 чел. выходит 3,8 Га. Или 38 тыс. грн в год, или 3 тыс. грн\мес, КАРЛ!!!

trix_kr написав: Еще раз для тех, кто в бронепоезде, ой простите, в Киеве. Средняя по больнице ниАчОм от слова совсем. Еще раз для тех, кто в бронепоезде, ой простите, в Киеве. Средняя по больнице ниАчОм от слова совсем.

когда мне будет нужно твоё мнение, я спрошу.а я и не говорил, что всем "плотют" по 500 баксов. я говорил, что можно достойно жить.извини, но я тебе твой IQ никак поднять через комменты не могу."Средний размер оплаты труда — макроэкономический показатель, вычисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определённой группы работающего населения. В частности, Средний национальный доход (то есть средний размер оплаты труда по стране) вычисляется как сумма зарплат всего работающего населения, делённая на количество работающего населения." ты же делишь на детей, пенсов, нетрудоспособных.писец, село и люды. не позорься.ну надо ж, ну может для вас и "ниАчОм", но в развитых странах это важный макроэкономический показатель. но вы ж умнее всех, куда ж там министрам.