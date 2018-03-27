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Кабмін вніс у Раду бюджетну
резолюцію на 2019-2021

Кабмін вніс у Раду бюджетну резолюцію на 2019-2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:18

Кабмін вніс у Раду бюджетну резолюцію на 2019-2021

Пропонуємо до обговорення:
18 квітня Кабмін затвердив бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки.

Дивися повний текст Кабмін вніс у Раду бюджетну резолюцію на 2019-2021.
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