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НБУ розглядає можливість змін
в організації інкасації...

НБУ розглядає можливість змін в організації інкасації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:57

НБУ розглядає можливість змін в організації інкасації...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Дивися повний текст НБУ розглядає можливість змін в організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:57

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