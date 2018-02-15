|
|
НБУ розглядає можливість змін в організації інкасації...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:57
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81946
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:57
попкорн.jpg
-
N0mad
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 27.12.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор