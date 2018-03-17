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Перші результати Р2Р-кредитування:
онлайн-кредити на...

Перші результати Р2Р-кредитування: онлайн-кредити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:41

Перші результати Р2Р-кредитування: онлайн-кредити на...

Пропонуємо до обговорення:
У всьому світі P2P-кредитування — це великий дієвий фінансовий інструмент із величезним потенціалом. Рік від року цей сегмент ринку зростає стрімкими темпами, і, з огляду на паралельно зростаючий до нього інтерес, тільки прискорюватиметься.

Дивися повний текст Перші результати Р2Р-кредитування: онлайн-кредити на карту та інвестування в мікропозики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:41

Любителям рулетки должно понравиться. При "инвестировании" деньги будут возвращаться с вероятностью менее 50%, так как этот FinHub за возврат не отвечает. Похоже, что они даже на коллекторов тратиться не собираются, потому как все убытки ложатся на доверчивых "буратин".
centaur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:47

Зайдите на сайт - офигеете :))))
инвестор, отдав 10.000 грн на 1 год, получит обратно 13.360 грн
заемщик, заняв 10.000 грн на год, отдаст за год 15.912 грн (вообще-то это почти 60% годовых!!!)
и еще 2.552 грн, что составляет неслабые такие 25%, осядет в финхабе.

хааааааароооооший старапчик :))))))
simpson_ukrainian
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